Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28

antey1969 написав: dir написав: Вот вам. А вы говорили: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659874/ Вот вам. А вы говорили:

Ну так он же на голубом глазу утверждал что наша медицина готова к коронавирусу.

А теперь вдруг запуск ипотеки под 10% в разгар мирового кризиса?

Ну-ну Ну так он же на голубом глазу утверждал что наша медицина готова к коронавирусу.А теперь вдруг запуск ипотеки под 10% в разгар мирового кризиса?Ну-ну

а тут як би заборонені слова які не можна вимовляти

https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html а тут як би заборонені слова які не можна вимовляти

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/