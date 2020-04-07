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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3715371637173718

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:52

  Natt написав:А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.

Однозначно.
На дальние конфорки задвигаем кастрюли, которые лень вниз в шкафчик поставить, ибо "а вдруг понадобятся". Третью подгружаем не чаще, чем раз в пол-года
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:06

  Natt написав:stm, не, я поняла, что это дом. Все равно смысла в 4 конфорках особо не вижу, если это не дом на три поколения.
Странно, что я вижу только 2 розетки (может, конечно, еще на стене, которую не видно, есть). У меня над рабочей поверхностью 8 розеток и еще 3 скрыты под столешницей, и то иногда не хватает. То есть там вряд ли ремонт под себя делали, скорее на продажу, поэтому не парились вообще.

я 9 лет назадискал поверхность эксклюзив 2 конфорки индукционные, а две обычные..... стоила такая хня 800 баксов от боша.... обычными не пользуемся вообще... тепения не хватает
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:13

  Natt написав:А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.

Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:19

  Serg-ik написав:
  Natt написав:А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.

Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....

а на чайник?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:20

  Serg-ik написав:
  Natt написав:А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.

Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....

Так а что, хозяйки - это те, кто убивается у мартена? Чтобы что? Чтобы у масика три раза в день было свежее первое, второе и компот? Вместо турки кофемашина - гораздо удобнее, прекрасный девайс я считаю, нажал кнопочку, 4 секунды и ароматная чашка кофе готова, не нужно над туркой стоять, чтоб ничего не убежало. Ну и как бы вкусный кофе в турке - это таки нужно время и терпение. Чайник - электро, мне так удобнее. Итого одна конфорка для сковороды, вторая для кастрюль. Все.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:28

  Serg-ik написав:
  Natt написав:А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.

Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....

Не удивительно, что у вас уже нет жены :)
Ну ничего, сами изучите разновидность комфорок :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:33

  flyman написав:а на чайник?

вони просто не знають, як 40-літрову каструлю, із затертою наглухо кришкою і змієвиком, можна пристроїти на 4 комфорки одночасно :) а продукт .... мммм... :)
stas_rst
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  #<1 ... 3715371637173718
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