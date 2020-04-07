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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:52
Natt написав:
А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Однозначно.
На дальние конфорки задвигаем кастрюли, которые лень вниз в шкафчик поставить, ибо "а вдруг понадобятся". Третью подгружаем не чаще, чем раз в пол-года
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:06
Natt написав:stm
, не, я поняла, что это дом. Все равно смысла в 4 конфорках особо не вижу, если это не дом на три поколения.
Странно, что я вижу только 2 розетки (может, конечно, еще на стене, которую не видно, есть). У меня над рабочей поверхностью 8 розеток и еще 3 скрыты под столешницей, и то иногда не хватает. То есть там вряд ли ремонт под себя делали, скорее на продажу, поэтому не парились вообще.
я 9 лет назадискал поверхность эксклюзив 2 конфорки индукционные, а две обычные..... стоила такая хня 800 баксов от боша.... обычными не пользуемся вообще... тепения не хватает
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:13
Natt написав:
А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:19
Serg-ik написав: Natt написав:
А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....
а на чайник?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:20
Serg-ik написав: Natt написав:
А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....
Так а что, хозяйки - это те, кто убивается у мартена? Чтобы что? Чтобы у масика три раза в день было свежее первое, второе и компот? Вместо турки кофемашина - гораздо удобнее, прекрасный девайс я считаю, нажал кнопочку, 4 секунды и ароматная чашка кофе готова, не нужно над туркой стоять, чтоб ничего не убежало. Ну и как бы вкусный кофе в турке - это таки нужно время и терпение. Чайник - электро, мне так удобнее. Итого одна конфорка для сковороды, вторая для кастрюль. Все.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:28
Serg-ik написав: Natt написав:
А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Какие дамы нынче... Не хозяйки. Широкая конфорка для сковороды, сотейника, маленькая для турки, средние для кастрюл на 2-5 литров....
Не удивительно, что у вас уже нет жены
Ну ничего, сами изучите разновидность комфорок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:33
flyman написав:
а на чайник?
вони просто не знають, як 40-літрову каструлю, із затертою наглухо кришкою і змієвиком, можна пристроїти на 4 комфорки одночасно
а продукт .... мммм...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:46
stas_rst написав: flyman написав:
а на чайник?
вони просто не знають, як 40-літрову каструлю, із затертою наглухо кришкою і змієвиком, можна пристроїти на 4 комфорки одночасно
а продукт .... мммм...
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою
А на 4х кофрорках пам"ятаю, гріли воду у великій каструлі для прийняття ванни літом, коли на місяць відключали гарячу воду.
Думаю, і зараз так роблять, якщо нема бойлера або газової колонки або двоконтурного котла індивідуального опалення.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 кві, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:49
flyman написав:
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою
так і було
і гнати треба було тільки вдень - диму не видКо з комина
... бо за сухого закону Горбі в середині 80-х за таке можна було попасти мінімум на штраф
у моєї була діжка із змієвиком ... а я черпав гарячу постійно і відрами носив холодну ... бажання пити самогон пропало ще тоді
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 27 кві, 2020 21:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:51
stas_rst написав: flyman написав:
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою
так і було
і гнати треба було тільки вдень - диму не видКо з комина
... бо за сухого закону Горбі в середині 80-х за таке можна було попасти мінімум на штраф
не тільки при Горбі а і при інших гєнсєках, єдине що тре було не сильно розкочегарювати, а аварійного клапана тоді така гідравліка не передбачала...
навіть не уявляю, як то можна було налаштовувати без термометра, барометра та іншої контрольно-вимірювальної апаратури
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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