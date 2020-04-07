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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3716371737183719

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Думаю, і зараз так роблять, якщо нема бойлера або газової колонки або двоконтурного котла індивідуального опалення.

на старому БАМі - то точно :) 1,5 місяця моржування щороку :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Не удивительно, что у вас уже нет жены :)

скорее так: не удивительно, что у Натт уже нет мужа.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Так а что, хозяйки - это те, кто убивается у мартена? Чтобы что? Чтобы у масика три раза в день было свежее первое, второе и компот? Вместо турки кофемашина - гораздо удобнее, прекрасный девайс я считаю, нажал кнопочку, 4 секунды и ароматная чашка кофе готова, не нужно над туркой стоять

Масик -это кто? Муж или ребёнок? Про себя забыли? Борщ не едите? Только кофе по холостяцки с окурками? Кулинария-не только обязанность, но и увлечение.гляньте на кулинарные передачи. С каким упоением они готовят, самореализуются, готовят любимым.
А Вы...купили кофемашину ценой в полквадрата-квадрат жилья...А то и два квадрата в пригороде. Кроме турки есть гейзерная кофеварка для маленькой конфорки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По частным домам, кажется с ними осенью будет писец полный. Пока сезон ещё продаются.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:59

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:Добавлено: Вт 29 янв, 2019 19:23
...тут такое дело...
немного оффтопа но мож кому будет интересно...
Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис :mrgreen:
На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.
Генплан застройки:


Изображение
На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но...
При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х.
При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли...
Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам.
Планировка этажа 2й секции:

Изображение

По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…


Некоторые мысли после
Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус...
далее..
7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!!
2 лифта на 18 этажей терпимо
в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс...
Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу) 8)

комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+".
Сравнил с Матхеттеном…
Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.

ЗЫ: кофе в ОП был зачетный 8)

ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


Дорогой сорт кофе. "Генезис"

и что не так в обзоре?
на подматрасные 50уе пентхауз на Г9а уже можете прикупить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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