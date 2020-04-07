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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 02:39
Украинцам запретили выезжать на заработки
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:30
Народ валил и ДО безвиза и во время безвиза и после пороха.
Повторяю вопрос - как Зе стал причиной свала?
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Больше не повалит- на зароботки Украина не пустит, а для туристов границы будут закрыты
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:41
Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет.
Вовремя максик скупывся
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:42
Може пора космодром распаевывать с которого Трибекина ракета должны была взлететь ?
Засеем картохой.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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