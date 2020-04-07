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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3717371837193720

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:39

Украинцам запретили выезжать на заработки https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:30

  flyman написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Из Италии, Германии, Ирландии и даже Швейцарии было время народ валил шо дурной. Не выбирайте далпайопав в президенты и раду, может и от нас постепенно люди перестанут уезжать.


Зе избрали только год назад, а народ валил последние 30 лет шо глухонемой. Особенно интенсивно при самом шоколадном.
Это все из-за Зе?
-Хто всравсь?
-Невистка!

при шоколадному появився безвіз, а також в Польщі цікаві варіанти щодо роботи та візи по простим схемам


Народ валил и ДО безвиза и во время безвиза и после пороха.
Повторяю вопрос - как Зе стал причиной свала?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Больше не повалит- на зароботки Украина не пустит, а для туристов границы будут закрыты http://rusjev.net/2020/04/26/italiya-za ... tsa-goda/#
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:41

  Елена8 написав:Украинцам запретили выезжать на заработки https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html


Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет.
Вовремя максик скупывся :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:42

  Хомякоид написав:
  Елена8 написав:Украинцам запретили выезжать на заработки https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html


Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет.
Вовремя максик скупывся :D

Може пора космодром распаевывать с которого Трибекина ракета должны была взлететь ?
Засеем картохой.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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