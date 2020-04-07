Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет. Вовремя максик скупывся
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид Может, пока Комитет по Уплотнению и Реквизиции излишней жилплощади Чабанами не занялся, сольёшь прелесть долларов так за триста-четыреста, пока лОхи с каклетой есть? По курсу 150000, на что твоя ставка(как в 95м, если тогда ты уже родился) тебе как раз на три недели рая с лядями на Аркадии в режиме "включенО Фссё!!!" хватит, этт вам не Мюнхен с просрочкой от пуза и койкой в углу топочной, жиранёшь Студент!
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )