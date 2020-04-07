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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3717371837193720

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:30

  flyman написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Из Италии, Германии, Ирландии и даже Швейцарии было время народ валил шо дурной. Не выбирайте далпайопав в президенты и раду, может и от нас постепенно люди перестанут уезжать.


Зе избрали только год назад, а народ валил последние 30 лет шо глухонемой. Особенно интенсивно при самом шоколадном.
Это все из-за Зе?
-Хто всравсь?
-Невистка!

при шоколадному появився безвіз, а також в Польщі цікаві варіанти щодо роботи та візи по простим схемам


Народ валил и ДО безвиза и во время безвиза и после пороха.
Повторяю вопрос - как Зе стал причиной свала?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:41

  Елена8 написав:Украинцам запретили выезжать на заработки https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html


Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет.
Вовремя максик скупывся :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 04:48

Хомякоид
Может, пока Комитет по Уплотнению и Реквизиции излишней жилплощади Чабанами не занялся, сольёшь
прелесть долларов так за триста-четыреста, пока лОхи с каклетой есть? По курсу 150000, на что твоя ставка(как в 95м, если тогда ты уже родился) тебе как раз на три недели рая с лядями на Аркадии в режиме "включенО Фссё!!!" хватит, этт вам не Мюнхен с просрочкой от пуза и койкой в углу топочной, жиранёшь Студент!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 07:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:
  Елена8 написав:Украинцам запретили выезжать на заработки https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html


Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет.
Вовремя максик скупывся :D

Може пора космодром распаевывать с которого Трибекина ракета должны была взлететь ?
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Ти бухаєш о 3 ночі?

Переставай. Вже почав сам себе цитувати.

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 07:30

Кожної години новини все цікавіші і цікавіші. Не можу без форума.
Чекаю забитих вікон. :D

В Баварії з понеділка всі в намордниках.
https://www.youtube.com/watch?v=AvfYlbKelXA
З першої хвилини картинки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:58

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Зе избрали только год назад, а народ валил последние 30 лет шо глухонемой. Особенно интенсивно при самом шоколадном.
Это все из-за Зе?
-Хто всравсь?
-Невистка!

при шоколадному появився безвіз, а також в Польщі цікаві варіанти щодо роботи та візи по простим схемам


Народ валил и ДО безвиза и во время безвиза и после пороха.
Повторяю вопрос - как Зе стал причиной свала?

Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:44

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:55

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.

Я би порівнював із Берліном
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:57

  Hotab написав:
  Прохожий написав:ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.

Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.
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