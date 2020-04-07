Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цены на нерухоме лайно ракетой вниз. Минус 6-8 млрд. в год в бюджет. Вовремя максик скупывся
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид Может, пока Комитет по Уплотнению и Реквизиции излишней жилплощади Чабанами не занялся, сольёшь прелесть долларов так за триста-четыреста, пока лОхи с каклетой есть? По курсу 150000, на что твоя ставка(как в 95м, если тогда ты уже родился) тебе как раз на три недели рая с лядями на Аркадии в режиме "включенО Фссё!!!" хватит, этт вам не Мюнхен с просрочкой от пуза и койкой в углу топочной, жиранёшь Студент!
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав:Зе избрали только год назад, а народ валил последние 30 лет шо глухонемой. Особенно интенсивно при самом шоколадном. Это все из-за Зе? -Хто всравсь? -Невистка!
при шоколадному появився безвіз, а також в Польщі цікаві варіанти щодо роботи та візи по простим схемам
Народ валил и ДО безвиза и во время безвиза и после пороха. Повторяю вопрос - как Зе стал причиной свала?
Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи. Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..." Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи. Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..." Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Я би порівнював із Берліном
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Прохожий написав:ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи. Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..." Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.