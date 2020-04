Додано: Вів 28 кві, 2020 09:55

Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав: Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это. Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев) ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.

Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."

Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее. А чего "Милан", а не сразу Дубаи.Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.

Я би порівнював із Берліном Я би порівнював із Берліном

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/