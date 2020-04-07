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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37193720372137223723>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:09

  Hotab написав:airmax78 ,
Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.

Ну т.е. Растишка Прохожий сравнивая Киев с Миланом не нагнетал, а Люблин с ценой 1.5 куе/метр против 1.2 куе/ метр в Киев - это аццкое нагнетание? :)

Так вы уже имеете в Киеве цену ниже чем в Люблине. Все, Люблин проехали. Едем вниз дальше, следующая остановка - Кишинев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только Люблин поменьше Киева, раз этак в 10
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:15

airmax78 ,
Едем вниз дальше, следующая остановка - Кишинев.

Куда вы там едете непонятно, тут речь шла об условных 100 куе. С ними смотреть на Киев, или Люблин (например)? Прохожий с ними смотрит на будку в Милане, ок...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:16

  hume написав:Только Люблин поменьше Киева, раз этак в 10

И даже Донецка раз в 5. И что?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От читаю про оці бажання випихнути потомків кудись в Європу і дивуюся просто ... Ну ладно там в штати чи Канаду - емігрантські хоча б країни . Але в Європу , де насправді ніде не люблять емігрантів ? І яка вірно , хоч і повільно рухається в бік націоналістичних осередків знову ? З поляками чи чехами взагалі разом жити неможливо ... Спитайте тих , хто вже жив хоча б ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:18

  Hotab написав:airmax78 ,
Едем вниз дальше, следующая остановка - Кишинев.

Куда вы там едете непонятно, тут речь шла об условных 100 куе. С ними смотреть на Киев, или Люблин (например)? Прохожий с ними смотрит на будку в Милане, ок...

Я бы смотрел на Варшаву - будущую столицу Речи Посполитой 2.0 с входящей в нее Правобережной Украиной. Ну это если стратегический план хотя бы лет на 300, а не на жалкие 3-5 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.


110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.


Ви таку ж квартиру підбираєте в Любліні?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:21

Puente ,
З поляками чи чехами взагалі разом жити неможливо ...

Мне сразу вспоминаются добрые украинцы, которые камнями забрасывали приехавших из Китая соотечественников.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:22

  Hotab написав:
  hume написав:Только Люблин поменьше Киева, раз этак в 10

И даже Донецка раз в 5. И что?

Это фактически село. В Киеве будет как дешевле (формирующиеся гетто), так и дороже (центр и просто удачные места), чем в Люблине только из за того, что город в 10 раз больше. Нельзя сравнивать такие города

Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:42

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.

Я би порівнював із Берліном

В Киеве водителю уже платят овер 2 килоевро??

2К до податків, чи після? Водію понаїху, чи місцевому аборигену?

Ви порівнюєте абсолютні цифри.
А тре відносні.
Напр., скільки тре пересіченому потратити років на купівлю квартири.
У долярчика при чахоточному бізнесі з чистим доходок 11кгрн в міс. у 2019 р. пішло 7 років на кв. у Львові, без іпотеки.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Germany&country2=Ukraine&city1=Berlin&city2=Kiev+%28Kyiv%29&tracking=getDispatchComparison
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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