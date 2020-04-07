Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.
Ну т.е. Растишка Прохожий сравнивая Киев с Миланом не нагнетал, а Люблин с ценой 1.5 куе/метр против 1.2 куе/ метр в Киев - это аццкое нагнетание?
Так вы уже имеете в Киеве цену ниже чем в Люблине. Все, Люблин проехали. Едем вниз дальше, следующая остановка - Кишинев.
От читаю про оці бажання випихнути потомків кудись в Європу і дивуюся просто ... Ну ладно там в штати чи Канаду - емігрантські хоча б країни . Але в Європу , де насправді ніде не люблять емігрантів ? І яка вірно , хоч і повільно рухається в бік націоналістичних осередків знову ? З поляками чи чехами взагалі разом жити неможливо ... Спитайте тих , хто вже жив хоча б ...
Hotab написав:Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи. Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..." Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.
hume написав:Только Люблин поменьше Киева, раз этак в 10
И даже Донецка раз в 5. И что?
Это фактически село. В Киеве будет как дешевле (формирующиеся гетто), так и дороже (центр и просто удачные места), чем в Люблине только из за того, что город в 10 раз больше. Нельзя сравнивать такие города
Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис.
Hotab написав:А чего "Милан", а не сразу Дубаи. Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..." Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Я би порівнював із Берліном
В Киеве водителю уже платят овер 2 килоевро??
2К до податків, чи після? Водію понаїху, чи місцевому аборигену?
Ви порівнюєте абсолютні цифри. А тре відносні. Напр., скільки тре пересіченому потратити років на купівлю квартири. У долярчика при чахоточному бізнесі з чистим доходок 11кгрн в міс. у 2019 р. пішло 7 років на кв. у Львові, без іпотеки.