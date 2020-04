Додано: Вів 28 кві, 2020 10:42

Hotab написав: flyman написав: Hotab написав: А чего "Милан", а не сразу Дубаи.

Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."

Я би порівнював із Берліном Я би порівнював із Берліном

В Киеве водителю уже платят овер 2 килоевро?? В Киеве водителю уже платят овер 2 килоевро??

2К до податків, чи після? Водію понаїху, чи місцевому аборигену?



Ви порівнюєте абсолютні цифри.

А тре відносні.

Напр., скільки тре пересіченому потратити років на купівлю квартири.

У долярчика при чахоточному бізнесі з чистим доходок 11кгрн в міс. у 2019 р. пішло 7 років на кв. у Львові, без іпотеки.



https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Germany&country2=Ukraine&city1=Berlin&city2=Kiev+%28Kyiv%29&tracking=getDispatchComparison 2К до податків, чи після? Водію понаїху, чи місцевому аборигену?Ви порівнюєте абсолютні цифри.А тре відносні.Напр., скільки тре пересіченому потратити років на купівлю квартири.У долярчика при чахоточному бізнесі з чистим доходок 11кгрн в міс. у 2019 р. пішло 7 років на кв. у Львові, без іпотеки.

