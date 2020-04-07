|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54
hume написав:
Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис.
Украина находится в состоянии перманентного кризиса, что определяет сегодняшние цены. При этом это кризис не столько элит, сколько простого народа. Они закрывают глаза на коррупцию, надеясь когда-то что-то с нее получить, они выбирают популистов, они не соблюдают законы и ничего не требуют с власти, мирятся с ворами или идиотами.
Последние 15 лет со времен первого майдана меняются страна и люди. Они разворачиваются в сторону Европы и европейских ценностей. 15 лет назад, например, было просто не принято пропускать пешеходов. Меняется сознание, меняются элиты. Старые агрессивные вымирают или уходят на пенсию (в Ростов или маеток под Киевом), приходят новые, пусть и свадебные фотографы.
С Украиной все будет хорошо. Потенциал у нее не хуже, чем у Румынии или Польши. Все, что мы видим сейчас, это результат непростого переходного периода, который подходит к концу.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6413
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:57
Serg-ik написав: Natt написав:
Так а что, хозяйки - это те, кто убивается у мартена? Чтобы что? Чтобы у масика три раза в день было свежее первое, второе и компот? Вместо турки кофемашина - гораздо удобнее, прекрасный девайс я считаю, нажал кнопочку, 4 секунды и ароматная чашка кофе готова, не нужно над туркой стоять
Масик -это кто? Муж или ребёнок? Про себя забыли? Борщ не едите? Только кофе по холостяцки с окурками? Кулинария-не только обязанность, но и увлечение.гляньте на кулинарные передачи. С каким упоением они готовят, самореализуются, готовят любимым.
А Вы...купили кофемашину ценой в полквадрата-квадрат жилья...А то и два квадрата в пригороде. Кроме турки есть гейзерная кофеварка для маленькой конфорки
Ну если вас мнение Натт не переубедило, могу сказать, как человек, который сам регулярно готовит - реально юзаются только две, включая ту самую, что для турки (кофемашина тоже замечательный предмет, но все таки кофе разный, ну и готовит тоже точно не 4 секунды, экстракция даже ристретто порядка 15 секунд). Если готовить чаще, пусть и с упоением и самореализацией - комфорок это больше не требует.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26893
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1150 раз.
- Подякували: 6430 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:00
Актуально на момент
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26893
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1150 раз.
- Подякували: 6430 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03
Hotab написав:
В Киеве водителю уже платят овер 2 килоевро??
2 тыс евро это красивая жизнь только на бумаге.
Сколько платят водителю автобуса (про них же шла речь) в Киеве с учетом левых? Как вы думаете? Сколько остается у того и другого на руках после оплаты налогов и обязательных расходов? Сколько там стоит стрижка, пачка сигарет?
Hotab написав:
Куда вы там едете непонятно, тут речь шла об условных 100 куе. С ними смотреть на Киев, или Люблин (например)? Прохожий с ними смотрит на будку в Милане, ок...
Не был в Люблине. Киев перспективней.
В Люблине пузырь последних лет и ипотека, в Киеве недавно было дно - перестройка экономики, война, миграция (в тот же Люблин). Через 10 лет люди будут вспоминать такие сравнения и недоумевать, как такое могло прийти в голову.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6413
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:05
Первый написав:
110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.
Ви таку ж квартиру підбираєте в Любліні?
Ви з 110к за 70 квадратив не переплутали циферки?))? Десь тисяч 30000$ загубилось зверху.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:05
Vlad442 написав: hume написав:
Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис.
Украина находится в состоянии перманентного кризиса, что определяет сегодняшние цены. При этом это кризис не столько элит, сколько простого народа. Они закрывают глаза на коррупцию, надеясь когда-то что-то с нее получить, они выбирают популистов, они не соблюдают законы и ничего не требуют с власти, мирятся с ворами или идиотами.
Последние 15 лет со времен первого майдана меняются страна и люди. Они разворачиваются в сторону Европы и европейских ценностей. 15 лет назад, например, было просто не принято пропускать пешеходов. Меняется сознание, меняются элиты. Старые агрессивные вымирают или уходят на пенсию (в Ростов или маеток под Киевом), приходят новые, пусть и свадебные фотографы.
С Украиной все будет хорошо. Потенциал у нее не хуже, чем у Румынии или Польши. Все, что мы видим сейчас, это результат непростого переходного периода, который подходит к концу.
У вас с прошлого года нет чувства разворота?
И что с первого майдана мы походили по кругу и к Европе по сути не приблизились. Безвиз только, и то, как бы это достижение не закончилось в свете наших метаний и неопределенного курса.
в Киеве недавно было дно
Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 кві, 2020 11:10, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2564
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:08
Faceless написав: Serg-ik написав: Natt написав:
Так а что, хозяйки - это те, кто убивается у мартена? Чтобы что? Чтобы у масика три раза в день было свежее первое, второе и компот? Вместо турки кофемашина - гораздо удобнее, прекрасный девайс я считаю, нажал кнопочку, 4 секунды и ароматная чашка кофе готова, не нужно над туркой стоять
Масик -это кто? Муж или ребёнок? Про себя забыли? Борщ не едите? Только кофе по холостяцки с окурками? Кулинария-не только обязанность, но и увлечение.гляньте на кулинарные передачи. С каким упоением они готовят, самореализуются, готовят любимым.
А Вы...купили кофемашину ценой в полквадрата-квадрат жилья...А то и два квадрата в пригороде. Кроме турки есть гейзерная кофеварка для маленькой конфорки
Ну если вас мнение Натт не переубедило, могу сказать, как человек, который сам регулярно готовит - реально юзаются только две, включая ту самую, что для турки (кофемашина тоже замечательный предмет, но все таки кофе разный, ну и готовит тоже точно не 4 секунды, экстракция даже ристретто порядка 15 секунд). Если готовить чаще, пусть и с упоением и самореализацией - комфорок это больше не требует.
Підтримую. Індукцію на 4 комфорки ставка виключно для дизайну:-)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15251
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2002 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:09
Faceless написав:
Актуально на момент
домік хобіта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18828
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:10
Faceless написав:
Ну если вас мнение Натт не переубедило, могу сказать, как человек, который сам регулярно готовит - реально юзаются только две, включая ту самую, что для турки (кофемашина тоже замечательный предмет, но все таки кофе разный, ну и готовит тоже точно не 4 секунды, экстракция даже ристретто порядка 15 секунд). Если готовить чаще, пусть и с упоением и самореализацией - комфорок это больше не требует.
Я носился с идеей оборудовать небольшую кухню двухконфорочной поверхностью. Отказался. Анализ показал, что это не востребовано и что двухконфорочная стоит не намного дешевле 4-х.
В реальности место не пропадает. На свободных конфорках, которые вдалеке, обычно стоит посуда, которую лень убирать в шкаф, стоит что-то остывает.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6413
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:14
Hotab написав: Vlad442 написав: hume написав:
Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис.
Украина находится в состоянии перманентного кризиса, что определяет сегодняшние цены. При этом это кризис не столько элит, сколько простого народа. Они закрывают глаза на коррупцию, надеясь когда-то что-то с нее получить, они выбирают популистов, они не соблюдают законы и ничего не требуют с власти, мирятся с ворами или идиотами.
Последние 15 лет со времен первого майдана меняются страна и люди. Они разворачиваются в сторону Европы и европейских ценностей. 15 лет назад, например, было просто не принято пропускать пешеходов. Меняется сознание, меняются элиты. Старые агрессивные вымирают или уходят на пенсию (в Ростов или маеток под Киевом), приходят новые, пусть и свадебные фотографы.
С Украиной все будет хорошо. Потенциал у нее не хуже, чем у Румынии или Польши. Все, что мы видим сейчас, это результат непростого переходного периода, который подходит к концу.
У вас с прошлого года нет чувства разворота?
И что с первого майдана мы походили по кругу и к Европе по сути не приблизились. Безвиз только, и то, как бы это достижение не закончилось в свете наших метаний и неопределенного курса.
в Киеве недавно было дно
Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Якщо хто не замітив, то відвалилося два рашаорієнтовані регіони і політика часу Кучми "ні туди ні сюди", явно переформатувалася в сторону ЄС.
І якщо колись до Європи на заробітки їхали в основному западанці, то зараз чи не зі всієї України до Сум і Харкова та Маріуполя.
Це вам не розвернути шлюпку типу Естонії, на раз два.
Тут цілий лайнер з пасажирами, тому процес триваліший.
Може зекоманда і спробувала крутнути руль, але з цього нічого не вийшло, тільки хто може пропукався голосно від перенапрягу.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 28 кві, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18828
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|