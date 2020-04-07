Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54

hume написав: Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис. Посмотрел цены, удивился. Киев то подешевле. Либо хрущик в люблине, либо жк владимирский в центре киева. (и то будет дешевле). То есть речь стоит либо село, либо мегаполис.

Украина находится в состоянии перманентного кризиса, что определяет сегодняшние цены. При этом это кризис не столько элит, сколько простого народа. Они закрывают глаза на коррупцию, надеясь когда-то что-то с нее получить, они выбирают популистов, они не соблюдают законы и ничего не требуют с власти, мирятся с ворами или идиотами.Последние 15 лет со времен первого майдана меняются страна и люди. Они разворачиваются в сторону Европы и европейских ценностей. 15 лет назад, например, было просто не принято пропускать пешеходов. Меняется сознание, меняются элиты. Старые агрессивные вымирают или уходят на пенсию (в Ростов или маеток под Киевом), приходят новые, пусть и свадебные фотографы.С Украиной все будет хорошо. Потенциал у нее не хуже, чем у Румынии или Польши. Все, что мы видим сейчас, это результат непростого переходного периода, который подходит к концу.