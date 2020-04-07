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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3720372137223723

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:14

  flyman написав:..
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою..

с этого времени технологии шагнули далеко вперед и перегонять стало гораздо эффективнее на индукционных поверхностях - быстро нагревается и нормально держит температуру.
Алюминиевые бидоны из под молока анахронизм такой же, при наличии в продаже 20 литровых аппаратов с дефлегматорами и нормальной герметизацией. Мои соседи в новом доме и не догадываются :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:17

  hume написав:Только Люблин поменьше Киева, раз этак в 10

Розмір має значення, але не в порівнянні міст.:)
Донецьк теж був колись майже містом-мільоником і по багатству та цін на нерухомість був на другому місці після Кихва.
В 2012 році було вбахано мільони доларів в інфрастуктуру міста і де воно зараз все?
І які там зараз ціни на нерухомість?
Зрозумійте, вже всі, що якщо нерухомість розташована на постійно діючим вулкані(Україні), то ціни на нерухомість в такому місці можуть зростати тільки спекулятивно на загонах, але не мають перспектив для довгострокового зростання, і тобто довгострокового інвестування і поанування.
Той же Люблин, як і Детройт в США-міста-примари, як символ кінця ери тяжкої промисловості, де нерухомість коштувала, як у нас зараз в районих центрах, але завдяки тому, що розташовані вони були в більш -меньш країнах з прогнозованою і стабільною економікою, ціни в цих містах стали більшими навіть за Київ.
От і думайте!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:18

flyman ,
2К до податків, чи після?

Хоть это и дикий офтоп, но вы же отдаете себе отчёт,что у них отчисленные налоги - это инвестиция в свой комфорт и безопасность.
Это качественные дороги, это исправно работающие службы. Это перевооружение армии ( купленные истребители F-35), это медицинские центры.
А у нас как война - так волонтеры собирают деньги. Как пандемия - снова волонтеры возят и кормят врачей (и это ещё у нас все очень мягко проходит).
И да, маршрутчик Киева даже с леваком едва ли вылещет на 1 куе в месяц. Маршрутчик Берлина порядка 2.5 куе.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 кві, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:18

  sequence написав:
  flyman написав:..
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою..

с этого времени технологии шагнули далеко вперед и перегонять стало гораздо эффективнее на индукционных поверхностях - быстро нагревается и нормально держит температуру.
Алюминиевые бидоны из под молока анахронизм такой же, при наличии в продаже 20 литровых аппаратов с дефлегматорами и нормальной герметизацией. Мои соседи в новом доме и не догадываются :)

я описав що бачив в дитинстві,
а тут бачу вже сучасні самогонщики підтягнулися....
чого тільки не взнаєш нового в темі КРЖН.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:У вас с прошлого года нет чувства разворота?
И что с первого майдана мы походили по кругу и к Европе по сути не приблизились. Безвиз только, и то, как бы это достижение не закончилось в свете наших метаний и неопределенного курса.


Безвиз предоставил украинцам выбор, которым многие воспользовались, заставил государство и бизнес конкурировать за людей - развернуться к ним лицом, а не относиться как к крепостным.

Вы думаете в Польше или Израиле люди полностью довольны своим правительством? Те же претензии.
Главное это не лица президентов, а коллективное сознание людей, которое сильно изменилось за последние 20 лет. Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский.
  Hotab написав:Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?


Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:28

  flyman написав:я описав що бачив в дитинстві,
а тут бачу вже сучасні самогонщики підтягнулися....
чого тільки не взнаєш нового в темі КРЖН.

нецікаві часи ... от карбід стирити на стройці і в пляшку з-під шампанського ... ото було цікаво ... а зараз хіба петарда китайська ... фігня ...
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