Додано: Вів 28 кві, 2020 11:18

sequence написав: flyman написав: ..

В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою.. ..В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою..

с этого времени технологии шагнули далеко вперед и перегонять стало гораздо эффективнее на индукционных поверхностях - быстро нагревается и нормально держит температуру.

Алюминиевые бидоны из под молока анахронизм такой же, при наличии в продаже 20 литровых аппаратов с дефлегматорами и нормальной герметизацией. Мои соседи в новом доме и не догадываются с этого времени технологии шагнули далеко вперед и перегонять стало гораздо эффективнее на индукционных поверхностях - быстро нагревается и нормально держит температуру.Алюминиевые бидоны из под молока анахронизм такой же, при наличии в продаже 20 литровых аппаратов с дефлегматорами и нормальной герметизацией. Мои соседи в новом доме и не догадываются

я описав що бачив в дитинстві,

а тут бачу вже сучасні самогонщики підтягнулися....

чого тільки не взнаєш нового в темі КРЖН. я описав що бачив в дитинстві,а тут бачу вже сучасні самогонщики підтягнулися....чого тільки не взнаєш нового в темі КРЖН.

