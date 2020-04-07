Додано: Вів 28 кві, 2020 11:28

Hotab написав: У вас с прошлого года нет чувства разворота?

И что с первого майдана мы походили по кругу и к Европе по сути не приблизились. Безвиз только, и то, как бы это достижение не закончилось в свете наших метаний и неопределенного курса. У вас с прошлого года нет чувства разворота?И что с первого майдана мы походили по кругу и к Европе по сути не приблизились. Безвиз только, и то, как бы это достижение не закончилось в свете наших метаний и неопределенного курса.

Hotab написав: Запомним этот твит.

Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.

Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены? Запомним этот твит.Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?

Безвиз предоставил украинцам выбор, которым многие воспользовались, заставил государство и бизнес конкурировать за людей - развернуться к ним лицом, а не относиться как к крепостным.Вы думаете в Польше или Израиле люди полностью довольны своим правительством? Те же претензии.Главное это не лица президентов, а коллективное сознание людей, которое сильно изменилось за последние 20 лет. Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский.Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.