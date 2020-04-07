|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:14
flyman написав:
..
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою..
с этого времени технологии шагнули далеко вперед и перегонять стало гораздо эффективнее на индукционных поверхностях - быстро нагревается и нормально держит температуру.
Алюминиевые бидоны из под молока анахронизм такой же, при наличии в продаже 20 литровых аппаратов с дефлегматорами и нормальной герметизацией. Мои соседи в новом доме и не догадываются
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3410
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:17
hume написав:
Только Люблин поменьше Киева, раз этак в 10
Розмір має значення, але не в порівнянні міст.
Донецьк теж був колись майже містом-мільоником і по багатству та цін на нерухомість був на другому місці після Кихва.
В 2012 році було вбахано мільони доларів в інфрастуктуру міста і де воно зараз все?
І які там зараз ціни на нерухомість?
Зрозумійте, вже всі, що якщо нерухомість розташована на постійно діючим вулкані(Україні), то ціни на нерухомість в такому місці можуть зростати тільки спекулятивно на загонах, але не мають перспектив для довгострокового зростання, і тобто довгострокового інвестування і поанування.
Той же Люблин, як і Детройт в США-міста-примари, як символ кінця ери тяжкої промисловості, де нерухомість коштувала, як у нас зараз в районих центрах, але завдяки тому, що розташовані вони були в більш -меньш країнах з прогнозованою і стабільною економікою, ціни в цих містах стали більшими навіть за Київ.
От і думайте!
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:18
flyman
,
2К до податків, чи після?
Хоть это и дикий офтоп, но вы же отдаете себе отчёт,что у них отчисленные налоги - это инвестиция в свой комфорт и безопасность.
Это качественные дороги, это исправно работающие службы. Это перевооружение армии ( купленные истребители F-35), это медицинские центры.
А у нас как война - так волонтеры собирают деньги. Как пандемия - снова волонтеры возят и кормят врачей (и это ещё у нас все очень мягко проходит).
И да, маршрутчик Киева даже с леваком едва ли вылещет на 1 куе в месяц. Маршрутчик Берлина порядка 2.5 куе.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 кві, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:18
sequence написав: flyman написав:
..
В мене бабця переганяла з допомогою двох здоровенних чугунців (один на одному, герметично обмазаних на лінії контакту тістом) в селі на дров"яній плиті та змієвика у відрі з водою..
с этого времени технологии шагнули далеко вперед и перегонять стало гораздо эффективнее на индукционных поверхностях - быстро нагревается и нормально держит температуру.
Алюминиевые бидоны из под молока анахронизм такой же, при наличии в продаже 20 литровых аппаратов с дефлегматорами и нормальной герметизацией. Мои соседи в новом доме и не догадываются
я описав що бачив в дитинстві,
а тут бачу вже сучасні самогонщики підтягнулися....
чого тільки не взнаєш нового в темі КРЖН.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18831
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:28
Hotab написав:
У вас с прошлого года нет чувства разворота?
И что с первого майдана мы походили по кругу и к Европе по сути не приблизились. Безвиз только, и то, как бы это достижение не закончилось в свете наших метаний и неопределенного курса.
Безвиз предоставил украинцам выбор, которым многие воспользовались, заставил государство и бизнес конкурировать за людей - развернуться к ним лицом, а не относиться как к крепостным.
Вы думаете в Польше или Израиле люди полностью довольны своим правительством? Те же претензии.
Главное это не лица президентов, а коллективное сознание людей, которое сильно изменилось за последние 20 лет. Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский.
Hotab написав:
Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6415
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:28
flyman написав:
я описав що бачив в дитинстві,
а тут бачу вже сучасні самогонщики підтягнулися....
чого тільки не взнаєш нового в темі КРЖН.
нецікаві часи ... от карбід стирити на стройці і в пляшку з-під шампанського ... ото було цікаво ... а зараз хіба петарда китайська ... фігня ...
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:38
Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:42
Vlad442 написав:
Я носился с идеей оборудовать небольшую кухню двухконфорочной поверхностью. Отказался. Анализ показал, что это не востребовано и что двухконфорочная стоит не намного дешевле 4-х.
В реальности место не пропадает. На свободных конфорках, которые вдалеке, обычно стоит посуда, которую лень убирать в шкаф, стоит что-то остывает.
еще нюанс - если дома маленькие дети, лучше ставить готовить на дальние пятачки. если надо одновременно 2 штуки (а такое частенько бывает), то 4 лучше 2, даже если используется наполовину. я немного крейзи по таким вопросам, но тут лучше перебдеть 100 раз.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4784
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2092 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:43
xio13 написав:
В Україні народ далеко не Європейський.
Если бы в Украине жили немцы, Украина стала бы Германией.
Еще не дотягивает, особенно в дальних регионах, но ближе, чем когда-либо.
Hotab написав:
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
Если однажды на голову упал кирпич, это не повод ходить остаток жизни в каске.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6415
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:48
тут донецкий возмущался, что фины чартерами клубничников возят. ну все, поток рабства перекрыли, слава ким чен уну, освободили 1400 человек от финских зп. теперь будут подметать улицы как свободные люди по 200 евро в мес
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4784
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2092 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|