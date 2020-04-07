Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:..Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский...
вы что-то перепутали. Это святые 90-е научили хомо советикус воровать все что плохо лежит и идти во власть за баблом. при СССР работа министром и депутатом чего-то была тяжким и ответственным трудом. Воровать было стыдно - доски позора как бэ смущали, особенно развешанные перед школами, где учатся дети. Чуть позже, в 90-х воровать стало престижно, в моду вошли блатные лексиконы, шансоны и все такое. Нет у нас европейского народа и не предвидится. Два года назад, в Минске я две недели в жару забывал закрыть на ночь окна машины при висящем на присоске смартфоне-навигаторе. В Киеве, в запаркованных и тонированных машинах соседей по новому дому свистнули несколько регистраторов и все, что под руку попалось Европа, точно
Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
Вас дополнит Портников:
"Нам потрібно готуватися до краху, який настане в серпні 2020 року - коли буде справжній рік правління президента Зеленського. Бо до цього він нічим не керував, а був у конфронтації з тодішньою проукраїнською владою"
Востаннє редагувалось beee в Вів 28 кві, 2020 12:07, всього редагувалось 2 разів.
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили? Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве? Очень смелые прогнозы на 10 лет...
сколько стоили квартиры в западном Берлине во 2й половине ХХ века?
и кстати, завязывайте уговаривать себя на Киев, только Люблин!!!)
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