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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37223723372437253726>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:50

  Vlad442 написав:..Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский...

вы что-то перепутали. Это святые 90-е научили хомо советикус воровать все что плохо лежит и идти во власть за баблом.
при СССР работа министром и депутатом чего-то была тяжким и ответственным трудом.
Воровать было стыдно - доски позора как бэ смущали, особенно развешанные перед школами, где учатся дети.
Чуть позже, в 90-х воровать стало престижно, в моду вошли блатные лексиконы, шансоны и все такое.
Нет у нас европейского народа и не предвидится.
Два года назад, в Минске я две недели в жару забывал закрыть на ночь окна машины при висящем на присоске смартфоне-навигаторе.
В Киеве, в запаркованных и тонированных машинах соседей по новому дому свистнули несколько регистраторов и все, что под руку попалось
Европа, точно
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:51

[quote="4949582:Vlad442"
Если однажды на голову упал кирпич, это не повод ходить остаток жизни в каске.[/quote]
Кирпичи эти до сих пор падают, едва кровь успевают витирать. А вы уже каску снимаете .
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:55

  Hotab написав:airmax78 ,
Едем вниз дальше, следующая остановка - Кишинев.

Куда вы там едете непонятно, тут речь шла об условных 100 куе. С ними смотреть на Киев, или Люблин (например)? Прохожий с ними смотрит на будку в Милане, ок...

чё так подгорает то у вас?
целых 100куе есть? алигархом себя почувствовали?
так купите доце квартирку в Люблине и наслаждайтесь, в чем проблема

а еда там да дешевле(не вся), а вот жизнь в целом дороже
но это из серии "не путайте туризм с эмиграцией")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:59

  Прохожий написав:чё так подгорает то у вас?
целых 100куе есть? алигархом себя почувствовали?

Вы снова включили свою атрофированную фантазию. "100 куе" было изначально озвучено не мной. Но вы продолжайте угадывать олигархов..
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как новый финмониторинг с ограничениями в 5тыс.грн. может отразиться на КРЖН, какие мысли?
https://mind.ua/ru/openmind/20210320-fi ... ii-dohodov
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:06

Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.

Вас дополнит Портников:

"Нам потрібно готуватися до краху, який настане в серпні 2020 року - коли буде справжній рік правління президента Зеленського. Бо до цього він нічим не керував, а був у конфронтації з тодішньою проукраїнською владою"
Востаннє редагувалось beee в Вів 28 кві, 2020 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:06

  remark написав:Как новый финмониторинг с ограничениями в 5тыс.грн. может отразиться на КРЖН, какие мысли?
https://mind.ua/ru/openmind/20210320-fi ... ii-dohodov

даже не отрывая ссылку - речь идет о безличеных расчетах
т.е. никак не повлияет)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:07

  Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.

Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...

сколько стоили квартиры в западном Берлине во 2й половине ХХ века?

и кстати, завязывайте уговаривать себя на Киев, только Люблин!!!)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:10

  Hotab написав:
  Прохожий написав:чё так подгорает то у вас?
целых 100куе есть? алигархом себя почувствовали?

Вы снова включили свою атрофированную фантазию. "100 куе" было изначально озвучено не мной. Но вы продолжайте угадывать олигархов..

сорри, понял, вам 20ка ляжку жжет)

кстати вы военный?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:12

  PS4 написав:
  remark написав:Как новый финмониторинг с ограничениями в 5тыс.грн. может отразиться на КРЖН, какие мысли?
https://mind.ua/ru/openmind/20210320-fi ... ii-dohodov

даже не отрывая ссылку - речь идет о безличеных расчетах
т.е. никак не повлияет)


Киевская недвига такой бастион, на который ничего не повлияет, кроме желания продавцов к легкой наживе за счет вечного даражая)
Востаннє редагувалось remark в Вів 28 кві, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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