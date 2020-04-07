|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:12
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11416
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:13
Прохожий написав:
никак
Не уверен, но посмотрим)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:16
Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
Куча країн, які перебувають в стані перманентних гібридних конфліктів, напр, РФ, Ізраїль, Молдова, Туреччина, Арменія, Азербайджан, Грузія, Сербія, Ліван, Іран... це те що близько до нас, і про що чутно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18831
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:22
sequence написав: Vlad442 написав:
..Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский...
вы что-то перепутали. Это святые 90-е научили хомо советикус воровать все что плохо лежит и идти во власть за баблом.
при СССР работа министром и депутатом чего-то была тяжким и ответственным трудом.
Воровать было стыдно - доски позора как бэ смущали, особенно развешанные перед школами, где учатся дети.
Чуть позже, в 90-х воровать стало престижно, в моду вошли блатные лексиконы, шансоны и все такое.
Нет у нас европейского народа и не предвидится.
Два года назад, в Минске я две недели в жару забывал закрыть на ночь окна машины при висящем на присоске смартфоне-навигаторе.
В Киеве, в запаркованных и тонированных машинах соседей по новому дому свистнули несколько регистраторов и все, что под руку попалось
Европа, точно
Я чуть-чуть захватил СССР в сознательном возрасте. Тянули все что плохо лежит. И начальство и работяги с заводов. Это было общей практикой. Какие доски позора?
Про тяжкую и ответственную работу министром это смешно. Было понятие номенклатура и раз туда попав, можно было не напрягаться, а бухать с другой номенклатурой и орать на подчиненных. Исключения только подтверждали правило. Какая эффективность, какая ответственность? Почему красные директора тогда не смогли выжить при капитализме?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6415
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:27
flyman написав: Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
Куча країн, які перебувають в стані перманентних гібридних конфліктів, напр, РФ, Ізраїль, Молдова, Туреччина, Арменія, Азербайджан, Грузія, Сербія, Ліван, Іран... це те що близько до нас, і про що чутно.
Викиньте оттуда минимум половину:
1. У кого война на чужой территории.
2. Стрельбы и перемещения линии соприкосновения нет много лет.
3. Страны с мощнейшей армией, , которые накостыляют любому соседу. Да ещё и пребывая в НАТО .
А что у нас ?
Вы можете спрогнозировать как запрыгает как кузнечик условный киевский растишка Прохожий, если мордорская армия под видом одесского ополчения высадится в районе Фонтанки и Черноморска, и через пару часов на трассе Е95 в направлении Киева выстроится колонна (если что, там особо нечего противопоставить).
Или на этой же трассе, но "черниговское ополчение". Там тоже противопоставить нечего.
Наверное возьмёт свои 100 куе и поедет в Люблин.
А в его киевских квартирках будут "Моторолы" резиденции устраивать.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:31
airmax78 написав: Hotab написав: Прохожий написав:
ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.
Cильно выше это сколько? 1700 в Люблине против 1500 в Киеве?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:32
Vlad442 написав:
..
Я чуть-чуть захватил СССР в сознательном возрасте. Тянули все что плохо лежит.
это вы застали времена перестройки, когда разрешили делать кооперативы при предприятиях. Разумеется, всё начали проворачивать через них, оттуда и пошли "красные директора", дефициты и прочее. Это и была одна из главных причин, что привели впоследствии к развалу
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3410
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:32
Hotab написав:
запрыгает как кузнечик условный киевский растишка Прохожий
фитилек притуши...реально притомил...
МОДЕРАТОРЫ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11416
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:39
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
Куча країн, які перебувають в стані перманентних гібридних конфліктів, напр, РФ, Ізраїль, Молдова, Туреччина, Арменія, Азербайджан, Грузія, Сербія, Ліван, Іран... це те що близько до нас, і про що чутно.
Викиньте оттуда минимум половину:
1. У кого война на чужой территории.
2. Стрельбы и перемещения линии соприкосновения нет много лет.
3. Страны с мощнейшей армией, , которые накостыляют любому соседу. Да ещё и пребывая в НАТО .
А что у нас ?
Вы можете спрогнозировать как запрыгает как кузнечик условный киевский растишка Прохожий, если мордорская армия под видом одесского ополчения высадится в районе Фонтанки и Черноморска, и через пару часов на трассе Е95 в направлении Киева выстроится колонна (если что, там особо нечего противопоставить).
Или на этой же трассе, но "черниговское ополчение". Там тоже противопоставить нечего.
Наверное возьмёт свои 100 куе и поедет в Люблин.
А в его киевских квартирках будут "Моторолы" резиденции устраивать.
ще забув Кіпр, Північна Ірландія, Сирія...
як писали на політичній гілці одному кадру: "в тебе пізнє запалювання",
такі істерики могли бути у 2014, але зараз...
п.с.
по чому нерухомість у Донецьку, невже РН полетів в нуль?
А в Дамаску, Багдаді?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18831
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:41
flyman
,
по чому нерухомість у Донецьку, невже РН полетів в нуль?
А куда он полетел?))
одному кадру: "в тебе пізнє запалювання",
такі істерики могли бути у 2014, але зараз...
Это Вы наслушались рассказов о "у нас уже інша армія, озброєна та мотивована".
Мотивация летит в ноль по итогам полугодичной работы молодой команды.
Вооружение? Ну немного лучше, согласен. Благодаря попэрэдныкам. Но по некоторым аспектам намного хуже. По тем же боевым вертолетам, по арте крупных калибров,выстрелили всякие ТОЧКИ У и смерчи, а новые разработки в штучных количествах. Не тешьте себя, что "если что, уж теперь то мы..."
Зато мышебратья за эти 6 лет шагнули сильно вперёд. Хорошо бы чтобы жижа их поставила на колени и им было не до нас.
Прохожий написав: Hotab написав:
запрыгает как кузнечик условный киевский растишка Прохожий
фитилек притуши...реально притомил...
МОДЕРАТОРЫ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
Прохожий, хватит искать защиты. Сам скатился к переходу на личности.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|