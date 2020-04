Додано: Вів 28 кві, 2020 12:16

Hotab написав: Vlad442

Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.



Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?

Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?

Очень смелые прогнозы на 10 лет... Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?Очень смелые прогнозы на 10 лет...

Куча країн, які перебувають в стані перманентних гібридних конфліктів, напр, РФ, Ізраїль, Молдова, Туреччина, Арменія, Азербайджан, Грузія, Сербія, Ліван, Іран... це те що близько до нас, і про що чутно. Куча країн, які перебувають в стані перманентних гібридних конфліктів, напр, РФ, Ізраїль, Молдова, Туреччина, Арменія, Азербайджан, Грузія, Сербія, Ліван, Іран... це те що близько до нас, і про що чутно.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/