Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:..Если сравнивать с 91, то в Украине живет совершенно полностью другой народ. Вполне европейский...
вы что-то перепутали. Это святые 90-е научили хомо советикус воровать все что плохо лежит и идти во власть за баблом. при СССР работа министром и депутатом чего-то была тяжким и ответственным трудом. Воровать было стыдно - доски позора как бэ смущали, особенно развешанные перед школами, где учатся дети. Чуть позже, в 90-х воровать стало престижно, в моду вошли блатные лексиконы, шансоны и все такое. Нет у нас европейского народа и не предвидится. Два года назад, в Минске я две недели в жару забывал закрыть на ночь окна машины при висящем на присоске смартфоне-навигаторе. В Киеве, в запаркованных и тонированных машинах соседей по новому дому свистнули несколько регистраторов и все, что под руку попалось Европа, точно
Я чуть-чуть захватил СССР в сознательном возрасте. Тянули все что плохо лежит. И начальство и работяги с заводов. Это было общей практикой. Какие доски позора? Про тяжкую и ответственную работу министром это смешно. Было понятие номенклатура и раз туда попав, можно было не напрягаться, а бухать с другой номенклатурой и орать на подчиненных. Исключения только подтверждали правило. Какая эффективность, какая ответственность? Почему красные директора тогда не смогли выжить при капитализме?
Прохожий написав:ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи. Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..." Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.
Cильно выше это сколько? 1700 в Люблине против 1500 в Киеве?
Vlad442 написав:.. Я чуть-чуть захватил СССР в сознательном возрасте. Тянули все что плохо лежит.
это вы застали времена перестройки, когда разрешили делать кооперативы при предприятиях. Разумеется, всё начали проворачивать через них, оттуда и пошли "красные директора", дефициты и прочее. Это и была одна из главных причин, что привели впоследствии к развалу
Vlad442 написав:Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться. Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.
Тогда посмотрите на Болгарию, например, Бургас. Квартира с видом на красивый, благоустроенный парк (ширина 500-600 м. длинна -5 км) за которым море с прибрежной полосой 50-70 м, чистыми, благоустроенным пляжем. Стоимость ~ 2000 Евро/м (правда общая площадь. по факту 2200 получится). В Болгарию едут на старось изралетяне, как шведы на пернсию в Испанию. Выяснилось, что оказывается нашим эмигрантам при выходе на пенсию катастрофически не хватет стаджа и пенсия мизерная, которой не хватит для достойного проживания в Израиле. В Болгарии они могут жить на эту пенсию (есть какое-то соглашение между странами). Так какой смысл вкладываться в Киев, в котором якобы будет сокращаться разница в ценах между Европой, если можно купить в стране, которая уже на 10 лет, как минимум впереди, т.к. всё это время спонсировалась Европой?! Мы всё ждём, ждём, ждём .... Покупал квартиру в начеле Троещины в 1999 т.к. в течении 2 лет должны были запустить метро. Вы не устали жить мантрами? Может стоит иначе посмотреть на свою жизнь. Чем мы ближе и глубже будем интегрироваться в Европу, тем больше людей отсюда будут уезжать. Если надо будет платить налоги, как в Европе, так уже проще платить там и получать всё что за эти деньги предоставляется (инфраструктура, дороги, медицина и пр). Если сделают автоматическое фиксирование нарушений ПДД, так нах оно мне надо. Многие живут в этой стране и мирятся с бардаком, т.к. понимают, что им сходит с рук несоблюдение некоторых законов - там кондиционер прибили, там скорость превысили, там в садик ребёнка устроили .... В Швеции пришло время ребёнку в садик идти - зашёл, зарегистрировался, получил свободное место в садике .... И не важно, что это в 10 км. от дома - это не обойти. Пришло время второму ребёнку идти в садик - получи по очереди место в другом садике (не важно, что дети из одной семьи) в 12 км. но уже в другую сторону и т.д. P.S. У меня знакомая возит ребёнка за 10 км. с садик. В тоже время, ее подруга живёт рядом с этим садиком, но своего возит в садик рядом с её домом. Они по дороге туда и обратно встречаются. Спрашиваю : а поменяться нельзя? Это же так очевидно и просто ... Нет, нельзя. А у нас пошёл, договорился и прогнул систему под себя, но хотелось бы чтобы это было ещё и бесплатно, без взяток. Поэтому, как только у нас будут законы и система, как в Европе, а уровень жизни как в Африке, то Украина совсем потеряет привлекательность для проживания. Это собственно и происходит. Все процессы автоматизируются и их обойти сложнее или не возможно, а уровень жизни за последние 10 лет в лучшую сторону не изменился.
Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?))) Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше. Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло? С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности. А Люблин, как и наша Винница, это лишь придаток в который списывают менеджеров и инжинеров среднего звена что бы платить им чуть меньше чем в столице. Да и то, у нас вон Водафон попытался в Винницу народ перевезти, результаты насколько я знаю - плачевные.
по чому нерухомість у Донецьку, невже РН полетів в нуль?
А куда он полетел?))
одному кадру: "в тебе пізнє запалювання", такі істерики могли бути у 2014, але зараз...
Это Вы наслушались рассказов о "у нас уже інша армія, озброєна та мотивована". Мотивация летит в ноль по итогам полугодичной работы молодой команды. Вооружение? Ну немного лучше, согласен. Благодаря попэрэдныкам. Но по некоторым аспектам намного хуже. По тем же боевым вертолетам, по арте крупных калибров,выстрелили всякие ТОЧКИ У и смерчи, а новые разработки в штучных количествах. Не тешьте себя, что "если что, уж теперь то мы..." Зато мышебратья за эти 6 лет шагнули сильно вперёд. Хорошо бы чтобы жижа их поставила на колени и им было не до нас.
твій варіант: 1. РФ бомбить неньку як колись США об"єкти Іраку і рашатанки на Хрещатику? 2. Продовжує гібридну війну, намагаючись завоювати міски совкодрочерів ватою руськага міра? 3. Інтеграція Донбасу, у виді гирі на ногу Україні. 4. РФ дожимають санкціями і ціною на жижу.
І що? КРЖН в 0 при якому варіанті?
1. Вариант в ноль, как Донецк, на 99% невозможен. А вот существенное падение - легко. Об этом дальше. 2. Вариант (самый идеальный) , что жижа стоит на дне,как сейчас, осенью побеждает Байден. Байден добивает и толкает в пропасть уже шатающегося на тот момент исполина по имени Мордор. Байден пригревает Украину,мы целиком и безповоротно разворачиваемся лицом к западной цивилизации, заканчиваем войну (и адские расходы на нее), вступаем в НАТО , чем обретаем безопасность. Цены в Киеве в космос. 3. Вариант 3. (самый пессимистичный) Корона заканчивается через месяц, жижа восстанавливает цены, Трамп как победитель над пандемией и рецессией американской экономики выигрывает выборы.Трамп на кураже окончательно подминает под себя все силы сдерживания и равновесия, показывает свое рашистские лицо. Украина отдана в лапы рашистскому зверю. Они делают,что считают нужным, вплоть до введения войск на севере и юге, Киев в панике,цены понятно куда идут. 4. Средний. Наиболее реалистичный. Мы уходим в рецессию на несколько лет. Она и до короны началась, но корона придумала для реформаторов отмазку. Курс вверх, недвижимость вниз. Не кратно, но вниз. Стабильно, неспешно и надолго.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 кві, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik написав:Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?))) Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше. Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло? С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности. А Люблин, как и наша Винница, это лишь придаток в который списывают менеджеров и инжинеров среднего звена что бы платить им чуть меньше чем в столице. Да и то, у нас вон Водафон попытался в Винницу народ перевезти, результаты насколько я знаю - плачевные.
Santehnik написав:Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?))) Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше. Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло? С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности. А Люблин, как и наша Винница, это лишь придаток в который списывают менеджеров и инжинеров среднего звена что бы платить им чуть меньше чем в столице. Да и то, у нас вон Водафон попытался в Винницу народ перевезти, результаты насколько я знаю - плачевные.
ребята, анука дайте совет. буду выставлять свою самую старую квартиру на продажу, квартиранты прожили 8 лет и съехали.
итак: дом панелька 97 года 2 комнаты, 55 метров до метро 3-4 минуты во дворе лучшая школа и садик района! новые!!! магазины там и все все тоже рядом ремонт - чистенько, свеженько. обои, паркет дубовый ...с мебелями и техникой.
сколько просить и за сколько уйдет? делайте ставки, давайте предложения.