Додано: Вів 28 кві, 2020 13:27

Vlad442 написав: Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.

Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа. Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.

Тогда посмотрите на Болгарию, например, Бургас.Квартира с видом на красивый, благоустроенный парк (ширина 500-600 м. длинна -5 км) за которым море с прибрежной полосой 50-70 м, чистыми, благоустроенным пляжем. Стоимость ~ 2000 Евро/м (правда общая площадь. по факту 2200 получится). В Болгарию едут на старось изралетяне, как шведы на пернсию в Испанию. Выяснилось, что оказывается нашим эмигрантам при выходе на пенсию катастрофически не хватет стаджа и пенсия мизерная, которой не хватит для достойного проживания в Израиле. В Болгарии они могут жить на эту пенсию (есть какое-то соглашение между странами). Так какой смысл вкладываться в Киев, в котором якобы будет сокращаться разница в ценах между Европой, если можно купить в стране, которая уже на 10 лет, как минимум впереди, т.к. всё это время спонсировалась Европой?! Мы всё ждём, ждём, ждём .... Покупал квартиру в начеле Троещины в 1999 т.к. в течении 2 лет должны были запустить метро. Вы не устали жить мантрами? Может стоит иначе посмотреть на свою жизнь. Чем мы ближе и глубже будем интегрироваться в Европу, тем больше людей отсюда будут уезжать. Если надо будет платить налоги, как в Европе, так уже проще платить там и получать всё что за эти деньги предоставляется (инфраструктура, дороги, медицина и пр). Если сделают автоматическое фиксирование нарушений ПДД, так нах оно мне надо. Многие живут в этой стране и мирятся с бардаком, т.к. понимают, что им сходит с рук несоблюдение некоторых законов - там кондиционер прибили, там скорость превысили, там в садик ребёнка устроили .... В Швеции пришло время ребёнку в садик идти - зашёл, зарегистрировался, получил свободное место в садике .... И не важно, что это в 10 км. от дома - это не обойти. Пришло время второму ребёнку идти в садик - получи по очереди место в другом садике (не важно, что дети из одной семьи) в 12 км. но уже в другую сторону и т.д.P.S. У меня знакомая возит ребёнка за 10 км. с садик. В тоже время, ее подруга живёт рядом с этим садиком, но своего возит в садик рядом с её домом. Они по дороге туда и обратно встречаются. Спрашиваю : а поменяться нельзя? Это же так очевидно и просто ... Нет, нельзя. А у нас пошёл, договорился и прогнул систему под себя, но хотелось бы чтобы это было ещё и бесплатно, без взяток. Поэтому, как только у нас будут законы и система, как в Европе, а уровень жизни как в Африке, то Украина совсем потеряет привлекательность для проживания. Это собственно и происходит. Все процессы автоматизируются и их обойти сложнее или не возможно, а уровень жизни за последние 10 лет в лучшую сторону не изменился.