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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:00
PS4
50-65
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chizh
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:01
Первый написав: Hotab написав: Прохожий написав:
[quote="4948290:Hotab"]Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.
Ви таку ж квартиру підбираєте в Любліні?[/quote]Жк владимирский это не центр
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CRUSADER
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:02
chizh написав:PS4
50-65
ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
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PS4
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:03
PS4 написав:
ребята, анука дайте совет. буду выставлять свою самую старую квартиру на продажу, квартиранты прожили 8 лет и съехали.
делайте ставки, давайте предложения.
предлагаю купить доски
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:04
PS4 написав: chizh написав:PS4
50-65
ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
Решает какое метро, разница до 20%
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CRUSADER
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:07
CRUSADER написав: PS4 написав: chizh написав:PS4
50-65
ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
Решает какое метро, разница до 20
%
реали?
какая разница будет в цене между квартирами возле м.Лесная и м.Печерская при прочих одинаковых характеристиках?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:08
PS4
если разговор про новую школу, то это скорей всего возле метро Харьковская. Смотря какая техника и ремонт. Думаю если норм, то 60-65 очень конкурентная цена
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chizh
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:17
Прохожий написав: Рыба-сом написав:Hotab
, интересно, у Вас после подобных дискуссий сильно желания прибавилось в случае чего защищать подобную "киевскую аристократию"?
Блин, и эти люди Трибеку за ватанство хаяли...
та это понятно
они только и могут за $ в "ираках" "защищать родину", склады продавать налево продавать и на пенсию в 40ник уйти
а как "до дела" как было в 14м то только добробаты…
"защитнички" блин...
О да ))) Ну, я ж об этом самом: любовь народная не вечна.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:19
Hotab написав: Прохожий написав:
чё так подгорает то у вас?
целых 100куе есть? алигархом себя почувствовали?
Вы снова включили свою атрофированную фантазию. "100 куе" было изначально озвучено не мной. Но вы продолжайте угадывать олигархов..
так чё, "защитничек родины"
кого "защищаете" то?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:21
Рыба-сом написав: Прохожий написав: Рыба-сом написав:Hotab
, интересно, у Вас после подобных дискуссий сильно желания прибавилось в случае чего защищать подобную "киевскую аристократию"?
Блин, и эти люди Трибеку за ватанство хаяли...
та это понятно
они только и могут за $ в "ираках" "защищать родину", склады продавать налево продавать и на пенсию в 40ник уйти
а как "до дела" как было в 14м то только добробаты…
"защитнички" блин...
О да ))) Ну, я ж об этом самом: любовь народная не вечна.
Я так понимаю вы еще один "защитник родины"
напомните откуда пишете, "патриот"?
из Чехии, не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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