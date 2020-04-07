Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:[quote="4949742:Рыба-сом"Hotab, интересно, у Вас после подобных дискуссий сильно желания прибавилось в случае чего защищать подобную "киевскую аристократию"? Блин, и эти люди Трибеку за ватанство хаяли...[/quote та это понятно они только и могут за $ в "ираках" "защищать родину", склады продавать налево продавать и на пенсию в 40ник уйти а как "до дела" как было в 14м то только добробаты… "защитнички" блин...
О да ))) Ну, я ж об этом самом: любовь народная не вечна.
Я так понимаю вы еще один "защитник родины" напомните откуда пишете, "патриот"? из Чехии, не?
Годик из Чехии пока. Зарабатываем "заробитчанскую валУту", на которую тут молятся ракетчики. Всё очень патриотично.
Santehnik написав:Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?))) Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше. Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло? С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности. А Люблин, как и наша Винница, это лишь придаток в который списывают менеджеров и инжинеров среднего звена что бы платить им чуть меньше чем в столице. Да и то, у нас вон Водафон попытался в Винницу народ перевезти, результаты насколько я знаю - плачевные.