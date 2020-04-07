Santehnik написав:

Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?)))Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше.Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло?С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности.А Люблин, как и наша Винница, это лишь придаток в который списывают менеджеров и инжинеров среднего звена что бы платить им чуть меньше чем в столице. Да и то, у нас вон Водафон попытался в Винницу народ перевезти, результаты насколько я знаю - плачевные.