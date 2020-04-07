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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3724372537263727

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:23

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:[quote="4949742:Рыба-сом"Hotab, интересно, у Вас после подобных дискуссий сильно желания прибавилось в случае чего защищать подобную "киевскую аристократию"?
Блин, и эти люди Трибеку за ватанство хаяли...[/quote
та это понятно
они только и могут за $ в "ираках" "защищать родину", склады продавать налево продавать и на пенсию в 40ник уйти
а как "до дела" как было в 14м то только добробаты…
"защитнички" блин...

О да ))) Ну, я ж об этом самом: любовь народная не вечна. :mrgreen:

Я так понимаю вы еще один "защитник родины"
напомните откуда пишете, "патриот"?
из Чехии, не?

Годик из Чехии пока. Зарабатываем "заробитчанскую валУту", на которую тут молятся ракетчики. Всё очень патриотично.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:24

  Прохожий написав:
  Hotab написав:
  Прохожий написав:чё так подгорает то у вас?
целых 100куе есть? алигархом себя почувствовали?

Вы снова включили свою атрофированную фантазию. "100 куе" было изначально озвучено не мной. Но вы продолжайте угадывать олигархов..

так чё, "защитничек родины"
кого "защищаете" то?

Почитай, пузырек обиженный , мои сообщения лета 14 го и 15-й, и поймёшь))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:29

  chizh написав:PS4
если разговор про новую школу, то это скорей всего возле метро Харьковская. Смотря какая техника и ремонт. Думаю если норм, то 60-65 очень конкурентная цена


ну вот нашел что то аналогичное, но:
- локация хуже
- планировка хуже
цена 70к
ремонт примерно такого класса +-
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-2k-56 ... d;promoted
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:31

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:Вы снова включили свою атрофированную фантазию. "100 куе" было изначально озвучено не мной. Но вы продолжайте угадывать олигархов..

так чё, "защитничек родины"
кого "защищаете" то?

Почитай, пузырек обиженный , мои сообщения лета 14 го и 15-й, и поймёшь))

почитай одноизвилинный мои сообщения того времени и помойку свою оральную прикрой
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32

  Прохожий написав:
  BIGor написав:
  Santehnik написав:Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?)))
Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше.
Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло?
С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности.
А Люблин, как и наша Винница, это лишь придаток в который списывают менеджеров и инжинеров среднего звена что бы платить им чуть меньше чем в столице. Да и то, у нас вон Водафон попытался в Винницу народ перевезти, результаты насколько я знаю - плачевные.

ИТ сектор в Люблине представлен. Но для манюпасов это конечно же сбор клубники.
https://dou.ua/lenta/articles/lyublin-relocation/

в Виннице нет ойтишнегов???

Сантехник прав в чем: сравнивать нужно сравнимое)

- в Виннице нет ойтишнегов???

є, може, навіть більший чим в Черкасах, але я не чув про хеппі сторі, щоб з Києва хто дув у Вінницю код кодить.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3724372537263727
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