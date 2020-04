Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32

Прохожий написав: BIGor написав: Santehnik написав: Вы на полном серьезе сравниваете Киев и Люблин?)))

Люблин это их аналог нашей Винницы, провинция с быстрой доступностью к столице, не больше не меньше.

Что там ловить? Клубнику собирать? В торговом центре продавать шмотки? Там есть крупный бизнес? Там есть бабло?

С Миланом да, есть смысл сравнивать, это деловой центр севера Италии да и наверное всей Италии вместе взятой. Это город где крутится бизнес, где есть бабло и возможности.

ИТ сектор в Люблине представлен. Но для манюпасов это конечно же сбор клубники.

в Виннице нет ойтишнегов???



- в Виннице нет ойтишнегов???



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/