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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3724372537263727

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CRUSADER написав:
Первый написав:
Hotab написав:[quote="4949244:Прохожий"][quote="4948290:Hotab"]Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.


110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.


Ви таку ж квартиру підбираєте в Любліні?[/quote]Жк владимирский это не центр [/quote]

Це щось змінює?

Як правильно написати?
Хата в іпенях Києва?
Тоді де знаходиться варшавський, лікогорад, ЖК вонючка чи файна таун?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:14

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?


Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.

1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)
2. Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:52

  J_P написав:
  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?


Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.

1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)
2. Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.

Ти щось запутався, Україна є Європою.
Може ти хотів сказати, що не буде повноправним членом ЄС, так це інше питання.
Членом НАТО? Двого, це скільки, 5 років?
А Великобританія, після Брекзіту, уже не Європа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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