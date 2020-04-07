|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:51
CRUSADER написав: Первый написав:
Hotab написав:[quote="4949244:Прохожий"][quote="4948290:Hotab"]Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)
А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.
110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.
Ви таку ж квартиру підбираєте в Любліні?[/quote]Жк владимирский это не центр
[/quote]
Це щось змінює?
Як правильно написати?
Хата в іпенях Києва?
Тоді де знаходиться варшавський, лікогорад, ЖК вонючка чи файна таун?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15252
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2002 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:14
Vlad442 написав: Hotab написав:
Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.
1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)
2. Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:52
J_P написав: Vlad442 написав: Hotab написав:
Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.
1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)
2. Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.
Ти щось запутався, Україна є Європою.
Може ти хотів сказати, що не буде повноправним членом ЄС, так це інше питання.
Членом НАТО? Двого, це скільки, 5 років?
А Великобританія, після Брекзіту, уже не Європа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18836
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|