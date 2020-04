Додано: Вів 28 кві, 2020 15:52

J_P написав: Vlad442 написав: Hotab написав: Запомним этот твит.

Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.

Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.

1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)

Ти щось запутався, Україна є Європою.

Може ти хотів сказати, що не буде повноправним членом ЄС, так це інше питання.

Членом НАТО? Двого, це скільки, 5 років?

