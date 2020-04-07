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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3725372637273728>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CRUSADER написав:
Первый написав:
Hotab написав:[quote="4949244:Прохожий"][quote="4948290:Hotab"]Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.

ауга, за 100куе например в Милане можно купить кладовку 10м2 в модном новострое, ну или 33м2 в ипенях с видом на играющих в баскетбол евроафриканцев)

А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.


110 куе це квартира 70 квадратів у ЖК Володимирський з гранітним фасадом в центрі кийова з мопами та губастою тьолкою на рецепції.


Ви таку ж квартиру підбираєте в Любліні?[/quote]Жк владимирский это не центр [/quote]

Це щось змінює?

Як правильно написати?
Хата в іпенях Києва?
Тоді де знаходиться варшавський, лікогорад, ЖК вонючка чи файна таун?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:14

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?


Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.

1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)
2. Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:52

  J_P написав:
  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Запомним этот твит.
Эта фраза на этом форуме звучит часто, но потом мы копаем ещё глубже.
Будем спорить, что год мы закончим дешевле, чем сейчас сегодняшние цены?


Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет. Более того, я утверждаю, что разрыв в ценах между Восточной Европой и Украиной будет сокращаться.
Черные лебеди летают с завидной периодичностью, но структурные изменения почти завершены. Украина это Европа.

1. Украина еще долго не будет Европой. (Как и Молдавия - кусок территории под Путиным)
2. Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.

Ти щось запутався, Україна є Європою.
Може ти хотів сказати, що не буде повноправним членом ЄС, так це інше питання.
Членом НАТО? Двого, це скільки, 5 років?
А Великобританія, після Брекзіту, уже не Європа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:24

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:А чего "Милан", а не сразу Дубаи.
Какое-то извращённое мышление у растишек. Когда говоришь, что Киев с их квартирками по 100 куе переоценен, и потому многолетний тренд на снижение цен будет продолжен, они говорят "А в Милане..."
Киев по доходам и комфорту жизни уместно сравнивать с каким-нибудь Люблином. Только в Люблине ещё и еда дешевле и качественнее.

Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.

Cильно выше это сколько? 1700 в Люблине против 1500 в Киеве?

Как я понимаю, на новострои - в +/-2 раза.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Хотаб, ну не нагнетайте. Понятно, что вы хотите купить дочке квартиру на сдачу от макдональдса, но не стоит сильно отрываться от реальности. Тем более что в Люблине цены на недвигу сильно выше чем в Киеве.

Cильно выше это сколько? 1700 в Люблине против 1500 в Киеве?

Как я понимаю, на новострои - в +/-2 раза.

Ейр, вот учишь Вас учишь, а снова двойка. Вы сравниваете имущественные права в европейской стране, и стране 3-го мира. Конечно, Вы можете купить однушку в Еврике за 20 куе. http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html Но сравнивайте готовое жилье, которое составляет 90% рынка (вторичка).
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати Еврика по 20 куе, рокета!
Продам 1к 37м(с отделкой) Д№19 22 этаж в тамбуре. Цена 20000у.е.+ переуступка.

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:ребята, анука дайте совет. буду выставлять свою самую старую квартиру на продажу, квартиранты прожили 8 лет и съехали.

итак:
дом панелька 97 года
2 комнаты, 55 метров
до метро 3-4 минуты
во дворе лучшая школа и садик района! новые!!!
магазины там и все все тоже рядом
ремонт - чистенько, свеженько. обои, паркет дубовый ...с мебелями и техникой.

сколько просить и за сколько уйдет? делайте ставки, давайте предложения.
Думаю 15 куе. Максимум 17 куе.

Хоча на їжу це багато... 10куе буде за щастя... на думку форумчанина ps4
Але здається мені це за умови початку кнедитування під 10%


Накидаю трішки аргументів

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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  chizh написав:PS4

50-65

ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
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:-)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:32

  Первый написав:
PS4 написав:
  chizh написав:PS4

50-65

ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
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:-)

папіцот!!

#каваліркунатетріс
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.

В смысле? доллар вернулся с 23 на 27 за пару месяцев, а долларовая цена будет снижаться , возвращаться на прежний уровень, 2 года?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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