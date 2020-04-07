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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3725372637273728

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:49

Первый
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такое впечатление что игровая приставка и хомяк близнецы братья)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00

  Первый написав:
PS4 написав:
  chizh написав:PS4

50-65

ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
Зображення


:-)

Па 1000 грн? :D
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Они разворачиваются в сторону Европы и европейских ценностей. 15 лет назад, например, было просто не принято пропускать пешеходов. Меняется сознание, меняются элиты. Старые агрессивные вымирают или уходят на пенсию




25 лет назад проблемы пропускать пешеходов не было;
20 лет назад начали пропускать (киев, в других местах - как 25 назад в киеве);
(в мацкве и питере водятлы продолжали матюкать переходящих на зебре)
15 лет назад крупные города начали заполонять люди не принимающие "робкую трансформацию к совместному проживанию в городе" тех кто там уже жил;
10 лет назад в киеве стали появляться почти каждый месяц новости типа "конфликт на дороге перерос в драку с трагическими последствиями";
5 лет назад на дорогах стало немного меньше конфликтов мгновенно поднимающих ставку - неучтенное оружие на руках, опыт боевых действий и еще более слабое государство.

сторонников европейских ценностей (10-15%) недостаточно, чтобы произести качественное изменение сознания тех, кто коллективно сформировал "траекторию" выше

имхо ессно
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