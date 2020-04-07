Первый
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такое впечатление что игровая приставка и хомяк близнецы братья)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:49
Первый
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такое впечатление что игровая приставка и хомяк близнецы братья)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
25 лет назад проблемы пропускать пешеходов не было;
20 лет назад начали пропускать (киев, в других местах - как 25 назад в киеве);
(в мацкве и питере водятлы продолжали матюкать переходящих на зебре)
15 лет назад крупные города начали заполонять люди не принимающие "робкую трансформацию к совместному проживанию в городе" тех кто там уже жил;
10 лет назад в киеве стали появляться почти каждый месяц новости типа "конфликт на дороге перерос в драку с трагическими последствиями";
5 лет назад на дорогах стало немного меньше конфликтов мгновенно поднимающих ставку - неучтенное оружие на руках, опыт боевых действий и еще более слабое государство.
сторонников европейских ценностей (10-15%) недостаточно, чтобы произести качественное изменение сознания тех, кто коллективно сформировал "траекторию" выше
имхо ессно
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