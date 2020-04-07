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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3726372737283729>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:49

Первый
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такое впечатление что игровая приставка и хомяк близнецы братья)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00

  Первый написав:
PS4 написав:
  chizh написав:PS4

50-65

ну за 50 ее не отдам)
а вот 60-65 думаю это ее цена
Зображення


:-)

Па 1000 грн? :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:24

  BIGor написав:Кстати Еврика по 20 куе, рокета!
Продам 1к 37м(с отделкой) Д№19 22 этаж в тамбуре. Цена 20000у.е.+ переуступка.

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html

Студию 32 метра в сданном доме за 66+7,5% не хотите?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 3decc37604
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:49

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Кстати Еврика по 20 куе, рокета!
Продам 1к 37м(с отделкой) Д№19 22 этаж в тамбуре. Цена 20000у.е.+ переуступка.

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html

Студию 32 метра в сданном доме за 66+7,5% не хотите?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 3decc37604

Прекращайте тащить сюда всякую ересь. Вы начинаете вызывать чувство жалость, пытаясь найти подтверждение высоким ценам.
Ценник объекта недвижимости определяется пониманием собственника. Все ставят верхнюю планку боясь потерять. Обычно, в среднем, нужно 9-10 месяцев, чтобы пришло понимание новой реальности. Потом, некоторые начнут снижать цены на 10% в месяц, чтобы нащупать спрос и все продавцы будут ёрзать на заднице. Далее, когда наметится чёткая тенденция к снижению - минус 25%, то начнётся гонка - успей продать. Чем сложнее будет финансовое положение страны, тем в более сложном финансовом положении будут люди, что отразится и на ценах. Можно сколько угодно рассуждать о себестоимости и целесообразности вложений, но если человеку сегодня, срочно нужны деньги, а из того что можно продать - только квартира с ремонтом или без ремонта (взял на перспективу, на ремонт денег нет - сдать не может), то выход один - продавать быстро, а это значит демпинговать ценой. И я Вас уверяю, что даже когда цены сложатся вдвое, то всё одно будут объявления от продавцов желающих продать Эврику за 60 т., в расчёте на чудо.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:55

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Кстати Еврика по 20 куе, рокета!
Продам 1к 37м(с отделкой) Д№19 22 этаж в тамбуре. Цена 20000у.е.+ переуступка.

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html

Студию 32 метра в сданном доме за 66+7,5% не хотите?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 3decc37604

За 2,2 куе/метр нужно брать в Варшаве кавалирку. А Эврика нах-нах. Посмотрел внимательнее ремонт - нах-нах еще несколько раз!
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Правду скажу не читав зовсім про те що тут останнім часом писали, але впевнений, що людина без праці, вже схожа на бібізьяну, годі писати-йдіть працювати.:)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:22

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Cильно выше это сколько? 1700 в Люблине против 1500 в Киеве?

Как я понимаю, на новострои - в +/-2 раза.

Ейр, вот учишь Вас учишь, а снова двойка. Вы сравниваете имущественные права в европейской стране, и стране 3-го мира. Конечно, Вы можете купить однушку в Еврике за 20 куе. http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html Но сравнивайте готовое жилье, которое составляет 90% рынка (вторичка).

Под новостроями я понимаю новые дома, а не котлованы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:24

  Первый написав:
PS4 написав:ребята, анука дайте совет. буду выставлять свою самую старую квартиру на продажу, квартиранты прожили 8 лет и съехали.

итак:
дом панелька 97 года
2 комнаты, 55 метров
до метро 3-4 минуты
во дворе лучшая школа и садик района! новые!!!
магазины там и все все тоже рядом
ремонт - чистенько, свеженько. обои, паркет дубовый ...с мебелями и техникой.

сколько просить и за сколько уйдет? делайте ставки, давайте предложения.
Думаю 15 куе. Максимум 17 куе.

Хоча на їжу це багато... 10куе буде за щастя... на думку форумчанина ps4
Але здається мені це за умови початку кнедитування під 10%


Накидаю трішки аргументів


Да уж... и тут такой поворот: 65куе... Не ожидал от респекта. Обнулятся - так обнуляться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

  Richi написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Кстати Еврика по 20 куе, рокета!
Продам 1к 37м(с отделкой) Д№19 22 этаж в тамбуре. Цена 20000у.е.+ переуступка.
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html

Студию 32 метра в сданном доме за 66+7,5% не хотите?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 3decc37604

Прекращайте тащить сюда всякую ересь. Вы начинаете вызывать чувство жалость, пытаясь найти подтверждение высоким ценам.
Ценник объекта недвижимости определяется пониманием собственника. Все ставят верхнюю планку боясь потерять. Обычно, в среднем, нужно 9-10 месяцев, чтобы пришло понимание новой реальности. Потом, некоторые начнут снижать цены на 10% в месяц, чтобы нащупать спрос и все продавцы будут ёрзать на заднице. Далее, когда наметится чёткая тенденция к снижению - минус 25%, то начнётся гонка - успей продать. Чем сложнее будет финансовое положение страны, тем в более сложном финансовом положении будут люди, что отразится и на ценах. Можно сколько угодно рассуждать о себестоимости и целесообразности вложений, но если человеку сегодня, срочно нужны деньги, а из того что можно продать - только квартира с ремонтом или без ремонта (взял на перспективу, на ремонт денег нет - сдать не может), то выход один - продавать быстро, а это значит демпинговать ценой. И я Вас уверяю, что даже когда цены сложатся вдвое, то всё одно будут объявления от продавцов желающих продать Эврику за 60 т., в расчёте на чудо.

Вы не поняли сарказма. Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.
Vlad442
 
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