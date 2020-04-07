Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Прекращайте тащить сюда всякую ересь. Вы начинаете вызывать чувство жалость, пытаясь найти подтверждение высоким ценам. Ценник объекта недвижимости определяется пониманием собственника. Все ставят верхнюю планку боясь потерять. Обычно, в среднем, нужно 9-10 месяцев, чтобы пришло понимание новой реальности. Потом, некоторые начнут снижать цены на 10% в месяц, чтобы нащупать спрос и все продавцы будут ёрзать на заднице. Далее, когда наметится чёткая тенденция к снижению - минус 25%, то начнётся гонка - успей продать. Чем сложнее будет финансовое положение страны, тем в более сложном финансовом положении будут люди, что отразится и на ценах. Можно сколько угодно рассуждать о себестоимости и целесообразности вложений, но если человеку сегодня, срочно нужны деньги, а из того что можно продать - только квартира с ремонтом или без ремонта (взял на перспективу, на ремонт денег нет - сдать не может), то выход один - продавать быстро, а это значит демпинговать ценой. И я Вас уверяю, что даже когда цены сложатся вдвое, то всё одно будут объявления от продавцов желающих продать Эврику за 60 т., в расчёте на чудо.
BIGor написав:Cильно выше это сколько? 1700 в Люблине против 1500 в Киеве?
Как я понимаю, на новострои - в +/-2 раза.
Ейр, вот учишь Вас учишь, а снова двойка. Вы сравниваете имущественные права в европейской стране, и стране 3-го мира. Конечно, Вы можете купить однушку в Еврике за 20 куе. http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html Но сравнивайте готовое жилье, которое составляет 90% рынка (вторичка).
Под новостроями я понимаю новые дома, а не котлованы.
PS4 написав:ребята, анука дайте совет. буду выставлять свою самую старую квартиру на продажу, квартиранты прожили 8 лет и съехали.
итак: дом панелька 97 года 2 комнаты, 55 метров до метро 3-4 минуты во дворе лучшая школа и садик района! новые!!! магазины там и все все тоже рядом ремонт - чистенько, свеженько. обои, паркет дубовый ...с мебелями и техникой.
сколько просить и за сколько уйдет? делайте ставки, давайте предложения.
Думаю 15 куе. Максимум 17 куе.
Хоча на їжу це багато... 10куе буде за щастя... на думку форумчанина ps4 Але здається мені це за умови початку кнедитування під 10%
Накидаю трішки аргументів
Да уж... и тут такой поворот: 65куе... Не ожидал от респекта. Обнулятся - так обнуляться.
Прекращайте тащить сюда всякую ересь. Вы начинаете вызывать чувство жалость, пытаясь найти подтверждение высоким ценам. Ценник объекта недвижимости определяется пониманием собственника. Все ставят верхнюю планку боясь потерять. Обычно, в среднем, нужно 9-10 месяцев, чтобы пришло понимание новой реальности. Потом, некоторые начнут снижать цены на 10% в месяц, чтобы нащупать спрос и все продавцы будут ёрзать на заднице. Далее, когда наметится чёткая тенденция к снижению - минус 25%, то начнётся гонка - успей продать. Чем сложнее будет финансовое положение страны, тем в более сложном финансовом положении будут люди, что отразится и на ценах. Можно сколько угодно рассуждать о себестоимости и целесообразности вложений, но если человеку сегодня, срочно нужны деньги, а из того что можно продать - только квартира с ремонтом или без ремонта (взял на перспективу, на ремонт денег нет - сдать не может), то выход один - продавать быстро, а это значит демпинговать ценой. И я Вас уверяю, что даже когда цены сложатся вдвое, то всё одно будут объявления от продавцов желающих продать Эврику за 60 т., в расчёте на чудо.
Вы не поняли сарказма. Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.