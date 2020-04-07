Додано: Вів 28 кві, 2020 19:49

Vlad442 написав: BIGor написав: Кстати Еврика по 20 куе, рокета!

Продам 1к 37м(с отделкой) Д№19 22 этаж в тамбуре. Цена 20000у.е.+ переуступка.

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1840.html Кстати Еврика по 20 куе, рокета!

Студию 32 метра в сданном доме за 66+7,5% не хотите?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 3decc37604 Студию 32 метра в сданном доме за 66+7,5% не хотите?

Прекращайте тащить сюда всякую ересь. Вы начинаете вызывать чувство жалость, пытаясь найти подтверждение высоким ценам.Ценник объекта недвижимости определяется пониманием собственника. Все ставят верхнюю планку боясь потерять. Обычно, в среднем, нужно 9-10 месяцев, чтобы пришло понимание новой реальности. Потом, некоторые начнут снижать цены на 10% в месяц, чтобы нащупать спрос и все продавцы будут ёрзать на заднице. Далее, когда наметится чёткая тенденция к снижению - минус 25%, то начнётся гонка - успей продать. Чем сложнее будет финансовое положение страны, тем в более сложном финансовом положении будут люди, что отразится и на ценах. Можно сколько угодно рассуждать о себестоимости и целесообразности вложений, но если человеку сегодня, срочно нужны деньги, а из того что можно продать - только квартира с ремонтом или без ремонта (взял на перспективу, на ремонт денег нет - сдать не может), то выход один - продавать быстро, а это значит демпинговать ценой. И я Вас уверяю, что даже когда цены сложатся вдвое, то всё одно будут объявления от продавцов желающих продать Эврику за 60 т., в расчёте на чудо.