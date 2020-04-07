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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3726372737283729

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:27

Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле" :) ).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:27

  sesk написав:Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.

Значит их ничего не держит в Киеве.
Vlad442
 
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  #<1 ... 3726372737283729
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