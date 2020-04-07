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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:27
Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле"
).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:27
sesk написав:
Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.
Значит их ничего не держит в Киеве.
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