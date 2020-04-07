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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:27
Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле"
).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
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Hotab
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:27
sesk написав:
Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.
Значит их ничего не держит в Киеве.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:49
Hotab написав:
Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле"
).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
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airmax78
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:54
Vlad442 написав:
Вы не поняли сарказма. Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.
Если это сарказм, то извините, действительно не понял. Вы производите впечатление рассудительного человека, не думал, что на подобную провокацию поддадитесь и потянете подобное на форум.
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Richi
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:04
sesk написав:
Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.
Какой вид занятий у квартирантов ?
И не дорого что-бы возле метро.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:07
Richi написав: Vlad442 написав:
Вы не поняли сарказма. Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.
Если это сарказм, то извините, действительно не понял. Вы производите впечатление рассудительного человека, не думал, что на подобную провокацию поддадитесь и потянете подобное на форум.
В свое время можно было встретить объявление "продам документы ВАЗ 2104". Оно имело больше смысла, потому что под эти документы можно было угнать машину и перебить номера, чем объявление "продам квартиру
в 19-ом доме за 20 тыс", которая никогда в обозримом будущем не станет квартирой.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:15
airmax78 написав: Hotab написав:
Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле"
).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле".
Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
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Hotab
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:22
Vlad442 написав:
Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.
Я вообще-то скинул стоимость имущественных прав. Поэтому и цена такая, 20 куе. А Вы привели прямо противоположный пример, студию за 71 куе. Ни то, ни то по этим ценам не продастся.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:24
sesk написав:
Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7
. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.
разбаловали вы их...
ждем инфо от писяголова о съезде квартирантов из 1к хрущика за 5кгрн в минутной доступности к м.Печерская)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:28
airmax78 написав:
Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
Вчера вы явно были не в духе,мол все не так голосовали год назад,а я осенью взял поддержал и проголосовал увесистой котлеткой,ну что вы за люди такие,кто так делает?
Сво вы все,ненавижу.
А сегодня уже тише травы.Похмелье?((
Так сегодня уже ракета или ещё нет?
Тем более нагнули на 5 ярдов купить госбанки ОВГЗ на 3 месяца,хочу узнать будут завтра ракетные танцы с Натахой или ещё нет?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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