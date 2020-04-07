Додано: Вів 28 кві, 2020 21:57

flyman Флай, дешёвая манипуляция. С таким же успехом можно было бы фото Трампа напечатать с предвыборными обещаниями по рабочим местам и нынешней статистикой по безработице

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s