Hotab написав: airmax78 написав: Hotab написав: Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле" ).

Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле".

Дорогу вони знають, але бояться що тоді їх дорога закінчиться ПМЖ в Ростові, в кращому випадку.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

