Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.
Я вообще-то скинул стоимость имущественных прав. Поэтому и цена такая, 20 куе. А Вы привели прямо противоположный пример, студию за 71 куе. Ни то, ни то по этим ценам не продастся.
Ну может кто-то за 10 или 15 додавит людей и будет ждать чуда вместо них?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Hotab написав:Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле" ). Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле". Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Які об’єктивні причини Вам приємно чути, внаслідок чого «будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле"» ?
airmax78 написав:Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
Вчера вы явно были не в духе,мол все не так голосовали год назад,а я осенью взял поддержал и проголосовал увесистой котлеткой,ну что вы за люди такие,кто так делает? Сво вы все,ненавижу. А сегодня уже тише травы.Похмелье?(( Так сегодня уже ракета или ещё нет? Тем более нагнули на 5 ярдов купить госбанки ОВГЗ на 3 месяца,хочу узнать будут завтра ракетные танцы с Натахой или ещё нет?)))
Hotab написав:Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле" ). Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).
Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле". Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Дорогу вони знають, але бояться що тоді їх дорога закінчиться ПМЖ в Ростові, в кращому випадку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
somilitark написав:Купить дешевле то,что стоит сейчас дороже. Главное не переборщить с хотелками,а то может быть такой вариант,что и по 10 возле метро не захочется брать,яркий пример сталино или ворошиловград 2020
отдать меньше денег за то, за что хотят необоснованно дорого насчёт переборщить с хотелками Вы переигрываете, пересичные на этом поле не двигают фигуры, только щепки собирают пока лес рубят
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.
Я вообще-то скинул стоимость имущественных прав. Поэтому и цена такая, 20 куе. А Вы привели прямо противоположный пример, студию за 71 куе. Ни то, ни то по этим ценам не продастся.
Є готове житло від УКО, менше 15куе, але без свідоцтва власності, про яку "стоимость имущественных прав" в Аркаді іде мова?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.
Вчера вы явно были не в духе,мол все не так голосовали год назад,а я осенью взял поддержал и проголосовал увесистой котлеткой,ну что вы за люди такие,кто так делает? Сво вы все,ненавижу. А сегодня уже тише травы.Похмелье?(( Так сегодня уже ракета или ещё нет? Тем более нагнули на 5 ярдов купить госбанки ОВГЗ на 3 месяца,хочу узнать будут завтра ракетные танцы с Натахой или ещё нет?)))
які танці? Натаха в бані.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/