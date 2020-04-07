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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3728372937303731>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:32

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.

Я вообще-то скинул стоимость имущественных прав. Поэтому и цена такая, 20 куе. А Вы привели прямо противоположный пример, студию за 71 куе. Ни то, ни то по этим ценам не продастся.

Ну может кто-то за 10 или 15 додавит людей и будет ждать чуда вместо них? :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле" :) ).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).

Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.

Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле".
Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.


Які об’єктивні причини Вам приємно чути, внаслідок чого «будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле"» ?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:36

  Первый написав:
Які об’єктивні причини Вам приємно чути, внаслідок чого «будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле"» ?


Купить дешевле то,что стоит сейчас дороже.
Главное не переборщить с хотелками,а то может быть такой вариант,что и по 10 возле метро не захочется брать,яркий пример сталино или ворошиловград 2020.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:43

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.

Вчера вы явно были не в духе,мол все не так голосовали год назад,а я осенью взял поддержал и проголосовал увесистой котлеткой,ну что вы за люди такие,кто так делает?
Сво вы все,ненавижу.
А сегодня уже тише травы.Похмелье?((
Так сегодня уже ракета или ещё нет?
Тем более нагнули на 5 ярдов купить госбанки ОВГЗ на 3 месяца,хочу узнать будут завтра ракетные танцы с Натахой или ещё нет?)))

Плитку принимал - устал.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:53

  Hotab написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Найти самое дорогое предложение в сегменте - это интересный, однако, способ показать, что снижения цен нет и не будет,и что дно пройдено (но "спорить не буду, на конец года может и будет дешевле" :) ).
Начинаю разбираться, кто тут ху, и чьи слова воспринимать, а кто обычных растишка, которого сразу отфильтровывать)).

Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.

Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле".
Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.

Дорогу вони знають, але бояться що тоді їх дорога закінчиться ПМЖ в Ростові, в кращому випадку.
Зображення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Купить дешевле то,что стоит сейчас дороже.
Главное не переборщить с хотелками,а то может быть такой вариант,что и по 10 возле метро не захочется брать,яркий пример сталино или ворошиловград 2020

отдать меньше денег за то, за что хотят необоснованно дорого
насчёт переборщить с хотелками Вы переигрываете, пересичные на этом поле не двигают фигуры, только щепки собирают пока лес рубят
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:57

flyman Флай, дешёвая манипуляция. С таким же успехом можно было бы фото Трампа напечатать с предвыборными обещаниями по рабочим местам и нынешней статистикой по безработице
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:59

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Человек притащил в качестве ереси недострой за 20, я в ответ студию за 64,5. При этом моя ересь ближе к реальной жизни, чем его, потому что эта студия за 50 до карантина улетела бы и успешно сдалась за 9-10, обеспечив 9-10% годовых.

Я вообще-то скинул стоимость имущественных прав. Поэтому и цена такая, 20 куе. А Вы привели прямо противоположный пример, студию за 71 куе. Ни то, ни то по этим ценам не продастся.

Є готове житло від УКО, менше 15куе, але без свідоцтва власності, про яку "стоимость имущественных прав" в Аркаді іде мова?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:01

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Человек, обычно, воспринимает только то, что соответствует его собственным ожиданиям и видению мира.

Вчера вы явно были не в духе,мол все не так голосовали год назад,а я осенью взял поддержал и проголосовал увесистой котлеткой,ну что вы за люди такие,кто так делает?
Сво вы все,ненавижу.
А сегодня уже тише травы.Похмелье?((
Так сегодня уже ракета или ещё нет?
Тем более нагнули на 5 ярдов купить госбанки ОВГЗ на 3 месяца,хочу узнать будут завтра ракетные танцы с Натахой или ещё нет?)))

які танці? Натаха в бані.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:01

  sesk написав:Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.

повезло. сдашь за 11 легко
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