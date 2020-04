Додано: Вів 28 кві, 2020 22:05

Serg-ik написав: flyman Флай, дешёвая манипуляция. С таким же успехом можно было бы фото Трампа напечатать с предвыборными обещаниями по рабочим местам и нынешней статистикой по безработице Флай, дешёвая манипуляция. С таким же успехом можно было бы фото Трампа напечатать с предвыборными обещаниями по рабочим местам и нынешней статистикой по безработице

а якщо так

а якщо так

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/