Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Дело в том, что вектор развития страны определяет не власть, а общественнное сознание. Лидеры способны только ускорить или замедлить этот процесс. Но, как говорится, никому не дано повернуть ход истории вспять. Один уголовник-рецидивист уже пытался у нас изменить вектор за $15 млрд. серебрянников и сразу получил под сраку от этого общественного сознания. И это общественное сознание еще сильно пощадило его.