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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3728372937303731

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:02

  Hotab написав:Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.


Дело в том, что вектор развития страны определяет не власть, а общественнное сознание. Лидеры способны только ускорить или замедлить этот процесс. Но, как говорится, никому не дано повернуть ход истории вспять.
Один уголовник-рецидивист уже пытался у нас изменить вектор за $15 млрд. серебрянников и сразу получил под сраку от этого общественного сознания.
И это общественное сознание еще сильно пощадило его.
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Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:05

  Serg-ik написав:flyman Флай, дешёвая манипуляция. С таким же успехом можно было бы фото Трампа напечатать с предвыборными обещаниями по рабочим местам и нынешней статистикой по безработице

а якщо так
Зображення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а якщо так
тоже ерунда
петя при делах был 4 месяца в 2019. на 2020 стоят плановые показатели
сейчас в любой стране минуса. только недвига Киева-остров стабильности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:26

Serg-ik , Сержик, вам показать с каких месяцев 19 года начался спад промышленного производства? Или вы уже знакомились с этой статой?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пророчат на декабрь вторую волну вируса, типа сильно массовей
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:27

  Хомякоид написав:
  sesk написав:Сегодня сообщили квартиранты, что хотят съезжать из однушки возле метро Харьковская, которая была за 7. Причем, мотивов я не понял, скидку не просили.


Какой вид занятий у квартирантов ?
И не дорого что-бы возле метро.

Хата маленькая на перекрёстке Вербицкого и Декабристов. Занятие было связанное с метро.
С начала карантина был простой.
sesk
 
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