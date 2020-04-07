Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab написав:Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Дело в том, что вектор развития страны определяет не власть, а общественнное сознание. Лидеры способны только ускорить или замедлить этот процесс. Но, как говорится, никому не дано повернуть ход истории вспять. Один уголовник-рецидивист уже пытался у нас изменить вектор за $15 млрд. серебрянников и сразу получил под сраку от этого общественного сознания. И это общественное сознание еще сильно пощадило его.
Hotab написав:Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле". Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Які об’єктивні причини Вам приємно чути, внаслідок чого «будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле"» ?
Если я верно понял ваш вопрос... Причины есть уже. Они неприятны, но они уже существуют как факт. Это более полгода спад промышленного производства в стране (после роста) . Это перспектива плохого урожая (спад с/х ) Вход мировой экономики в рецессию. А сырьевая Украина напрямую связана с ростом/падением мировой экономики.
На фоне этого цены на КРЖН должны отреагировать. И здесь не важно мое восприятие этих причин для падения цен, приятны они или нет. Они существуют вне зависимости от моего к ним отношения.
В среднесрочной перспективе - да. Но можно потерять много времени, и снова потоптаться на месте, как за время правления легитимного. И самое неприятное, что когда народ настойчиво и с применением силы корректирует , указывая верный путь, заблудшую душу своего вождя, очень часто это сопровождается экономическим кризисом, а иногда и кровопролитием. Не хотелось бы.