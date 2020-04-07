Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab написав:Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Дело в том, что вектор развития страны определяет не власть, а общественнное сознание. Лидеры способны только ускорить или замедлить этот процесс. Но, как говорится, никому не дано повернуть ход истории вспять. Один уголовник-рецидивист уже пытался у нас изменить вектор за $15 млрд. серебрянников и сразу получил под сраку от этого общественного сознания. И это общественное сознание еще сильно пощадило его.
Hotab написав:Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле". Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Які об’єктивні причини Вам приємно чути, внаслідок чого «будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле"» ?
Если я верно понял ваш вопрос... Причины есть уже. Они неприятны, но они уже существуют как факт. Это более полгода спад промышленного производства в стране (после роста) . Это перспектива плохого урожая (спад с/х ) Вход мировой экономики в рецессию. А сырьевая Украина напрямую связана с ростом/падением мировой экономики.
На фоне этого цены на КРЖН должны отреагировать. И здесь не важно мое восприятие этих причин для падения цен, приятны они или нет. Они существуют вне зависимости от моего к ним отношения.
В среднесрочной перспективе - да. Но можно потерять много времени, и снова потоптаться на месте, как за время правления легитимного. И самое неприятное, что когда народ настойчиво и с применением силы корректирует , указывая верный путь, заблудшую душу своего вождя, очень часто это сопровождается экономическим кризисом, а иногда и кровопролитием. Не хотелось бы.
flyman написав:при шоколадному появився безвіз, а також в Польщі цікаві варіанти щодо роботи та візи по простим схемам
Народ валил и ДО безвиза и во время безвиза и после пороха. Повторяю вопрос - как Зе стал причиной свала?
Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
1. Я не знаю, как по мне то, что было - порядком назвать невозможно. Ну разве что это был порядок "па панятиям". Та коррупционная система, которая существовала с самого начала Независимости вела страну к пропасти. И только ну очень щедрое наследство совка, которое досталось Украине далеко непропорционально с другими республиками СССР, дало возможность протянуть так долго. Но все рано или поздно заканчивается. Если люди в самом деле ХОТЯТ провести реформы, но у них это не получается или получается но не все, то это лучше, чем если коррупционная система стабилизируется и укрепляется. Я понимаю, что для многих пройти через этот "хаос" без финансовых потерь не удастся, для многих это несет угрозу их "теплому месту". Никто из предшественников и не думал бороться с системой, порождением которой был он сам (импотента Ющенко можно не брать в расчет). 2. Кто виноват в том, что народ 73% не поддержал кондитера? Не он-ли сам? "Не оправдал оказанного вИсокого даверия" (с)? Что-то обещал, бил себя ушами по щекам, забил и забыл. Нахспляжа. Кстати, буквально на днях, мне на пальцах объяснили что именно такое ТРАСТ (хорошая штука ) и для чего они нужны. Люди не из Украины. И 73% не поверили в притянутую за уши сказку про слепой траст. 3. Беженцы из Украины были после революции/переворота 1917, потом в 20-х потом после 1943 многие с ЗУ ушли с немцами и перебрались за океан, потом начали евреи выезжать, после развала Союза из Украины хлынули беженцы всеми правдами и неправдами - с 52 млн население сократилось до 37 (я и в эту цифирь не сильно верю, 32 млн от силы). Но, конечно, во всем виноват Зе. "И часовню тоже я развалил?" (с). 4. С одной стороны я очень сожалею, что люди бегут из Украины, но и их понять можно. Олигархат настолько зарвался, что обрекать себя и своих детей быть крепостными у "пацанов с панятиями" люди не хотят.
ЗЫ: очевидно, это тоже оффтоп. Наверное, надо перенести на профильную ветку Политических дискуссий.
Natt написав:Так а что, хозяйки - это те, кто убивается у мартена? Чтобы что? Чтобы у масика три раза в день было свежее первое, второе и компот? Вместо турки кофемашина - гораздо удобнее, прекрасный девайс я считаю, нажал кнопочку, 4 секунды и ароматная чашка кофе готова, не нужно над туркой стоять
Масик -это кто? Муж или ребёнок? Про себя забыли? Борщ не едите? Только кофе по холостяцки с окурками? Кулинария-не только обязанность, но и увлечение.гляньте на кулинарные передачи. С каким упоением они готовят, самореализуются, готовят любимым. А Вы...купили кофемашину ценой в полквадрата-квадрат жилья...А то и два квадрата в пригороде. Кроме турки есть гейзерная кофеварка для маленькой конфорки
Ну если вас мнение Натт не переубедило, могу сказать, как человек, который сам регулярно готовит - реально юзаются только две, включая ту самую, что для турки (кофемашина тоже замечательный предмет, но все таки кофе разный, ну и готовит тоже точно не 4 секунды, экстракция даже ристретто порядка 15 секунд). Если готовить чаще, пусть и с упоением и самореализацией - комфорок это больше не требует.