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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3729373037313732

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 05:52

  Унуноктий написав:пророчат на декабрь вторую волну вируса, типа сильно массовей

Ну смотри... Сейчас у нас потери за месяц больше чем во Вьетнаме или в Первой Мировой...
Если вторая волна будет, то будет больше чем в гражданскую. Думаю, что не допустят.
Президент обещает тестировать до 5 милионов человек в день.
https://www.cnbc.com/2020/04/28/trump-says-us-will-be-able-to-run-5-million-coronavirus-tests-per-day-very-soon-despite-shortages-across-states.html
Так что вторая волна будет уделом бедных\не подготовленных стран.
Реально будут готовы к удару Китай и США. Все остальные... Ну ты понял. Смотри на график испанки 100летней давности.
Лично я, всех членов семьи, у кого визы есть открытые буду вывозить в США зимовать, если буду видеть что к этому идет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто куда,а я к зайцам. Немного про кофе: http://izbrannoe.com/news/yumor/sekret- ... gubermana/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:46

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:пророчат на декабрь вторую волну вируса, типа сильно массовей

Ну смотри... Сейчас у нас потери за месяц больше чем во Вьетнаме или в Первой Мировой...
Если вторая волна будет, то будет больше чем в гражданскую. Думаю, что не допустят.
Президент обещает тестировать до 5 милионов человек в день.
https://www.cnbc.com/2020/04/28/trump-says-us-will-be-able-to-run-5-million-coronavirus-tests-per-day-very-soon-despite-shortages-across-states.html
Так что вторая волна будет уделом бедных\не подготовленных стран.
Реально будут готовы к удару Китай и США. Все остальные... Ну ты понял. Смотри на график испанки 100летней давности.
Лично я, всех членов семьи, у кого визы есть открытые буду вывозить в США зимовать, если буду видеть что к этому идет.

Понаех, ты уже носишь кепочку MAGA? Для адекватных американцев слова в заголовке "trump says..." уже повод пропустить инфу мимо ушей, особенно если речь идет про covid19. Отбеливатель еще не принимал в профилактических целях?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:52

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.


1. Я не знаю, как по мне то, что было - порядком назвать невозможно. Ну разве что это был порядок "па панятиям". Та коррупционная система, которая существовала с самого начала Независимости вела страну к пропасти. И только ну очень щедрое наследство совка, которое досталось Украине далеко непропорционально с другими республиками СССР, дало возможность протянуть так долго. Но все рано или поздно заканчивается. Если люди в самом деле ХОТЯТ провести реформы, но у них это не получается или получается но не все, то это лучше, чем если коррупционная система стабилизируется и укрепляется. Я понимаю, что для многих пройти через этот "хаос" без финансовых потерь не удастся, для многих это несет угрозу их "теплому месту". Никто из предшественников и не думал бороться с системой, порождением которой был он сам (импотента Ющенко можно не брать в расчет).
2. Кто виноват в том, что народ 73% не поддержал кондитера? Не он-ли сам? "Не оправдал оказанного вИсокого даверия" (с)? Что-то обещал, бил себя ушами по щекам, забил и забыл. Нахспляжа. Кстати, буквально на днях, мне на пальцах объяснили что именно такое ТРАСТ (хорошая штука :lol: ) и для чего они нужны. Люди не из Украины. И 73% не поверили в притянутую за уши сказку про слепой траст.
3. Беженцы из Украины были после революции/переворота 1917, потом в 20-х потом после 1943 многие с ЗУ ушли с немцами и перебрались за океан, потом начали евреи выезжать, после развала Союза из Украины хлынули беженцы всеми правдами и неправдами - с 52 млн население сократилось до 37 (я и в эту цифирь не сильно верю, 32 млн от силы). Но, конечно, во всем виноват Зе. "И часовню тоже я развалил?" (с).
4. С одной стороны я очень сожалею, что люди бегут из Украины, но и их понять можно. Олигархат настолько зарвался, что обрекать себя и своих детей быть крепостными у "пацанов с панятиями" люди не хотят.

ЗЫ: очевидно, это тоже оффтоп. Наверное, надо перенести на профильную ветку Политических дискуссий.

Да понятно, что народ правильно все сделал. Народ не ошибается. Хуже не будет. А если что-то пойдет не так - олигархат виноват - мы то тут при чем? Проголосовать за Зе и свалить в Польшу на пмж - рецепт народного счастья.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 07:11

  airmax78 написав:Понаех, ты уже носишь кепочку MAGA? Для адекватных американцев слова в заголовке "trump says..." уже повод пропустить инфу мимо ушей, особенно если речь идет про covid19. Отбеливатель еще не принимал в профилактических целях?

Ну смотри. МАGA есть в меня бейсболка. Но размер для старшего ребёнка. :) Брал себе, но мала.
По поводу отбеливателя... глянь рецепт зелья «крокодил» . Он просто описал то, чем нарики упариваются в постосоветском пространстве. А вот ультрофиолетом лечится... думаю ты и сам лечился им в поликлинике в Одессе в детстве :)
Понаехал
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