Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Понаех, ты уже носишь кепочку MAGA? Для адекватных американцев слова в заголовке "trump says..." уже повод пропустить инфу мимо ушей, особенно если речь идет про covid19. Отбеливатель еще не принимал в профилактических целях?
airmax78 написав:Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
1. Я не знаю, как по мне то, что было - порядком назвать невозможно. Ну разве что это был порядок "па панятиям". Та коррупционная система, которая существовала с самого начала Независимости вела страну к пропасти. И только ну очень щедрое наследство совка, которое досталось Украине далеко непропорционально с другими республиками СССР, дало возможность протянуть так долго. Но все рано или поздно заканчивается. Если люди в самом деле ХОТЯТ провести реформы, но у них это не получается или получается но не все, то это лучше, чем если коррупционная система стабилизируется и укрепляется. Я понимаю, что для многих пройти через этот "хаос" без финансовых потерь не удастся, для многих это несет угрозу их "теплому месту". Никто из предшественников и не думал бороться с системой, порождением которой был он сам (импотента Ющенко можно не брать в расчет). 2. Кто виноват в том, что народ 73% не поддержал кондитера? Не он-ли сам? "Не оправдал оказанного вИсокого даверия" (с)? Что-то обещал, бил себя ушами по щекам, забил и забыл. Нахспляжа. Кстати, буквально на днях, мне на пальцах объяснили что именно такое ТРАСТ (хорошая штука ) и для чего они нужны. Люди не из Украины. И 73% не поверили в притянутую за уши сказку про слепой траст. 3. Беженцы из Украины были после революции/переворота 1917, потом в 20-х потом после 1943 многие с ЗУ ушли с немцами и перебрались за океан, потом начали евреи выезжать, после развала Союза из Украины хлынули беженцы всеми правдами и неправдами - с 52 млн население сократилось до 37 (я и в эту цифирь не сильно верю, 32 млн от силы). Но, конечно, во всем виноват Зе. "И часовню тоже я развалил?" (с). 4. С одной стороны я очень сожалею, что люди бегут из Украины, но и их понять можно. Олигархат настолько зарвался, что обрекать себя и своих детей быть крепостными у "пацанов с панятиями" люди не хотят.
ЗЫ: очевидно, это тоже оффтоп. Наверное, надо перенести на профильную ветку Политических дискуссий.
Да понятно, что народ правильно все сделал. Народ не ошибается. Хуже не будет. А если что-то пойдет не так - олигархат виноват - мы то тут при чем? Проголосовать за Зе и свалить в Польшу на пмж - рецепт народного счастья.
airmax78 написав:Понаех, ты уже носишь кепочку MAGA? Для адекватных американцев слова в заголовке "trump says..." уже повод пропустить инфу мимо ушей, особенно если речь идет про covid19. Отбеливатель еще не принимал в профилактических целях?
Ну смотри. МАGA есть в меня бейсболка. Но размер для старшего ребёнка. Брал себе, но мала. По поводу отбеливателя... глянь рецепт зелья «крокодил» . Он просто описал то, чем нарики упариваются в постосоветском пространстве. А вот ультрофиолетом лечится... думаю ты и сам лечился им в поликлинике в Одессе в детстве
airmax78 написав:Понаех, ты уже носишь кепочку MAGA? Для адекватных американцев слова в заголовке "trump says..." уже повод пропустить инфу мимо ушей, особенно если речь идет про covid19. Отбеливатель еще не принимал в профилактических целях?
Ну смотри. МАGA есть в меня бейсболка. Но размер для старшего ребёнка. Брал себе, но мала. По поводу отбеливателя... глянь рецепт зелья «крокодил» . Он просто описал то, чем нарики упариваются в постосоветском пространстве. А вот ультрофиолетом лечится... думаю ты и сам лечился им в поликлинике в Одессе в детстве
Понаех, ты еще даже не получил гражданство, но уже стал реднеком.
airmax78 написав:Понаех, ты еще даже не получил гражданство, но уже стал реднеком.
Один из моих детей уже гражданин. Made in Texas Так что я уже породнился с этой страной К стати первый ребёнок рождён в Минске. По русски тоже говорить вообще отказывается(смесь английского и 15% испанских слов) но понимает.
Ты когда-нибудь запомнишь, что "кстати" всегда пишется слитно? Твое "к стати" каждый раз вызывает у меня кровотечение из глаз. Не теряй объективности, не становись упоротым американским обывателем, зрителем FOX News и электоратом американского аналога Зе.
airmax78 написав:Ты когда-нибудь запомнишь, что "кстати" всегда пишется слитно? Твое "к стати" каждый раз вызывает у меня кровотечение из глаз. Не теряй объективности, не становись упоротым американским обывателем, зрителем FOX News и электоратом американского аналога Зе.
Буду писать BTW и не парить мозги Я не смотрю всякие fake news
airmax78 написав:Ты когда-нибудь запомнишь, что "кстати" всегда пишется слитно? Твое "к стати" каждый раз вызывает у меня кровотечение из глаз. Не теряй объективности, не становись упоротым американским обывателем, зрителем FOX News и электоратом американского аналога Зе.
Буду писать BTW и не парить мозги Я не смотрю всякие fake news
Не смотришь фейк ньюс и при этом цитируешь нам заявления трампа по covid19 которые в Штатах уже мало кто всерьез воспринимает.