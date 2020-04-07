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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 08:02
airmax78 написав:
Понаех, ты еще даже не получил гражданство, но уже стал реднеком.
Один из моих детей уже гражданин. Made in Texas
Так что я уже породнился с этой страной
К стати первый ребёнок рождён в Минске. По русски тоже говорить вообще отказывается(смесь английского и 15% испанских слов) но понимает.
Так что такова жизнь.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 08:12
Ты когда-нибудь запомнишь, что "кстати" всегда пишется слитно?
Твое "к стати" каждый раз вызывает у меня кровотечение из глаз.
Не теряй объективности, не становись упоротым американским обывателем, зрителем FOX News и электоратом американского аналога Зе.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:18
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
1. Я не знаю, как по мне то, что было - порядком назвать невозможно. Ну разве что это был порядок "па панятиям". Та коррупционная система, которая существовала с самого начала Независимости вела страну к пропасти. И только ну очень щедрое наследство совка, которое досталось Украине далеко непропорционально с другими республиками СССР, дало возможность протянуть так долго. Но все рано или поздно заканчивается. Если люди в самом деле ХОТЯТ провести реформы, но у них это не получается или получается но не все, то это лучше, чем если коррупционная система стабилизируется и укрепляется. Я понимаю, что для многих пройти через этот "хаос" без финансовых потерь не удастся, для многих это несет угрозу их "теплому месту". Никто из предшественников и не думал бороться с системой, порождением которой был он сам (импотента Ющенко можно не брать в расчет).
2. Кто виноват в том, что народ 73% не поддержал кондитера? Не он-ли сам? "Не оправдал оказанного вИсокого даверия" (с)? Что-то обещал, бил себя ушами по щекам, забил и забыл. Нахспляжа. Кстати, буквально на днях, мне на пальцах объяснили что именно такое ТРАСТ (хорошая штука
) и для чего они нужны. Люди не из Украины. И 73% не поверили в притянутую за уши сказку про слепой траст.
3. Беженцы из Украины были после революции/переворота 1917, потом в 20-х потом после 1943 многие с ЗУ ушли с немцами и перебрались за океан, потом начали евреи выезжать, после развала Союза из Украины хлынули беженцы всеми правдами и неправдами - с 52 млн население сократилось до 37 (я и в эту цифирь не сильно верю, 32 млн от силы). Но, конечно, во всем виноват Зе. "И часовню тоже я развалил?" (с).
4. С одной стороны я очень сожалею, что люди бегут из Украины, но и их понять можно. Олигархат настолько зарвался, что обрекать себя и своих детей быть крепостными у "пацанов с панятиями" люди не хотят.
ЗЫ: очевидно, это тоже оффтоп. Наверное, надо перенести на профильную ветку Политических дискуссий.
Да понятно, что народ правильно все сделал. Народ не ошибается. Хуже не будет. А если что-то пойдет не так - олигархат виноват - мы то тут при чем? Проголосовать за Зе и свалить в Польшу на пмж - рецепт народного счастья.
І що ото вам не спиться ...
Народ правильно зробив , що не переобрав старого управителя ... Що не того вибрав для руху вперед - так у нас майже постійно так - вибирають не за кого , а проти . Недарма вони ж виключили пункт "противсіх" ...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:31
Puente написав: airmax78 написав:
Да понятно, что народ правильно все сделал. Народ не ошибается. Хуже не будет. А если что-то пойдет не так - олигархат виноват - мы то тут при чем? Проголосовать за Зе и свалить в Польшу на пмж - рецепт народного счастья.
І що ото вам не спиться ...
Народ правильно зробив , що не переобрав старого управителя ... Що не того вибрав для руху вперед - так у нас майже постійно так - вибирають не за кого , а проти . Недарма вони ж виключили пункт "противсіх" ...
Я же и пишу, рецепт народного счастья по-украински: выбрать хз кого и свалить. Самое главное - ошибок не признавать. "Мы все правильно сделали - это он просто возложенных на него надежд не оправдал". Как это так не оправдал? Шоумен, комик и вдруг не оправдал надежд на то, что будет хорошим президентом воюющей страны? Кто бы мог подумать что такое возможно? Какая блд неожиданность!
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:36
airmax78 написав: Puente написав: airmax78 написав:
Да понятно, что народ правильно все сделал. Народ не ошибается. Хуже не будет. А если что-то пойдет не так - олигархат виноват - мы то тут при чем? Проголосовать за Зе и свалить в Польшу на пмж - рецепт народного счастья.
І що ото вам не спиться ...
Народ правильно зробив , що не переобрав старого управителя ... Що не того вибрав для руху вперед - так у нас майже постійно так - вибирають не за кого , а проти . Недарма вони ж виключили пункт "противсіх" ...
Я же и пишу, рецепт народного счастья по-украински: выбрать хз кого и свалить. Самое главное - ошибок не признавать. "Мы все правильно сделали - это он просто возложенных на него надежд не оправдал". Как это так не оправдал? Шоумен, комик и вдруг не оправдал надежд на то, что будет хорошим президентом воюющей страны? Кто бы мог подумать что такое возможно? Какая блд неожиданность!
Ну от тому я за нього і не голосував ... Як на мене у нас є тільки 2 виходи - або абсолютно і повністю "продатися" комусь ( але хто ж крім РФ візьме ? ) , або реальна "хунта" - зі всіма мінусами диктатури ...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:51
Hotab написав:Serg-ik
, Сержик, вам показать с каких месяцев 19 года начался спад промышленного производства? Или вы уже знакомились с этой статой?
Наверняка видел, но не помню Не старался запомнит. Покажите. Заодно расскажите о том, на что намекаете.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:59
Puente написав:
Ну от тому я за нього і не голосував ... Як на мене у нас є тільки 2 виходи - або абсолютно і повністю "продатися" комусь ( але хто ж крім РФ візьме ? ) , або реальна "хунта" - зі всіма мінусами диктатури ...
Вільнолюдь і хунта, це оксиморон. Та нас навіть Пу не хоче по-справжньому, тільки тролить толсто.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:02
airmax78 написав:
Я же и пишу, рецепт народного счастья по-украински: выбрать хз кого и свалить. Самое главное - ошибок не признавать. "Мы все правильно сделали - это он просто возложенных на него надежд не оправдал". Как это так не оправдал?
Макс, расскажите-ка когда это народ выбирал не того (не тех) и кого надо было выбрать в тот момент времени что бы был тот (те)?
Можете в частности и по Киеву высказать мнение с оглядкой на застройку города: Омельченко, Черновецкий , Кличко. Кто из них тот или не тот, кого надо было вместо них, чтоб город не ур**?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:13
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я же и пишу, рецепт народного счастья по-украински: выбрать хз кого и свалить. Самое главное - ошибок не признавать. "Мы все правильно сделали - это он просто возложенных на него надежд не оправдал". Как это так не оправдал?
Макс, расскажите-ка когда это народ выбирал не того (не тех) и кого надо было выбрать в тот момент времени что бы был тот (те)?
Можете в частности и по Киеву высказать мнение с оглядкой на застройку города: Омельченко, Черновецкий , Кличко. Кто из них тот или не тот, кого надо было вместо них, чтоб город не ур**?
Клычко - нормальный мэр. Тормознул самого мрачного массового застройщика Киева, чтобы тот перестал ур** город. С Укрбудом, конечно, некрасиво получилось. Но есть ли в этом вина Клычка - не знаю - нужен инсайд. Отлично парки научился делать. Занялся восстановлением и развитием транспортной инфраструктуры. Поубирал МАФы... Нравится мне многое из того, что он делает.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:14
Hotab написав:
Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Хороший момент затронули. Как разумно можете аргументировать тот факт, что рост, который произошел летом 19го, состоялся уже при новой команде и без каких-то прорывов в экономике?
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