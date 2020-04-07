|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:56
Vadim V написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Макс, расскажите-ка когда это народ выбирал не того (не тех) и кого надо было выбрать в тот момент времени что бы был тот (те)?
Можете в частности и по Киеву высказать мнение с оглядкой на застройку города: Омельченко, Черновецкий , Кличко. Кто из них тот или не тот, кого надо было вместо них, чтоб город не ур**?
Клычко - нормальный мэр. Тормознул самого мрачного массового застройщика Киева, чтобы тот перестал ур** город. С Укрбудом, конечно, некрасиво получилось. Но есть ли в этом вина Клычка - не знаю - нужен инсайд. Отлично парки научился делать. Занялся восстановлением и развитием транспортной инфраструктуры. Поубирал МАФы... Нравится мне многое из того, что он делает.
Шо то утихли страсти по мосту стеклянному , как он сейчас , ходить можно?
Отличный мост. Стеклянные вставки там только ни к чему были.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34232
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 3988 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:57
Hotab написав: Первый написав:
Hotab написав:Да, согласен. Мне куда приятнее слышать "будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле".
Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Які об’єктивні причини Вам приємно чути, внаслідок чого «будет все падать, скоро модно купить вдвое дешевле"» ?
Если я верно понял ваш вопрос...
Причины есть уже. Они неприятны, но они уже существуют как факт.
Это более полгода спад промышленного производства в стране (после роста) .
Это перспектива плохого урожая (спад с/х )
Вход мировой экономики в рецессию. А сырьевая Украина напрямую связана с ростом/падением мировой экономики.
На фоне этого цены на КРЖН должны отреагировать.
И здесь не важно мое восприятие этих причин для падения цен, приятны они или нет. Они существуют вне зависимости от моего к ним отношения.
Причини зрозумілі. Дійсно вони є. Не зрозуміло чому Ви з них радієте.
Це ж Ваше життя. І воно проходить.
Нагадує ура, ногу відірвало.
На один кросівок менше купляти...
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15258
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2007 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:58
striped написав: Hotab написав:
Но если разумная аргументация роста, то это тоже ценно. Пока что я слышу "это деловой центр европейской страны, только вверх, мы же Европа". И при чётком векторе прошлой команды я бы даже посчитал это убедительным. Но не сейчас, когда то ли преславутая многовекторность имени данилыча, или просто растерянность и потеря пути. Так как вожаки сами дороги не знают.
Хороший момент затронули. Как разумно можете аргументировать тот факт, что рост, который произошел летом 19го, состоялся уже при новой команде и без каких-то прорывов в экономике?
Самое простое, чтобы сильно не вникать, это гривневые ценники первички с просадкой курса $ (укрепление гривны) стали выше в долларовом эквиваленте. Вторичка воспользовалась ростом долларовой цены первички, и тоже подняла ценники.
Ну и второй момент: в целом то рост ВВП только замедлился , но спада ещё не было по итогам года (за счёт неплохой первой половины года). Да и рынок недвижимости инертен. Реагирует с лагом по времени.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 29 кві, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:05
Первый
,
Причини зрозумілі. Дійсно вони є. Не зрозуміло чому Ви з них радієте.
Це ж Ваше життя. І воно проходить.
Нагадує ура, ногу відірвало.
На один кросівок менше купляти...
Не смотря на то, что я несколько раз акцентировал, что именно меня радует, а что нет, вы себе как загрузили ещё с первым вопросом план беседы, так и не стали ничего менять.
Ещё раз , будьте внимательны.
Это все уже случилось (в вашем примере - оторвало ногу). И это уже произошло, и происходит, вне зависимости от наших оценок этому.
Но вот следствие - это удешевление недвиги, почему не должно радовать возможного кандидата на покупку?
В народном творчестве это звучит как "нет худа без добра".
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:32
мое маленькое исследование: 1к с ремонтом возле метро в новом доме дешевле 80к не купить
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:37
Serg-ik написав:
Делать парки. по три года подряд и через два переделывать.
У Вас виталик над головой кулак держит, котлету баксов или пистолет?
УКО завалился, скорее всего, не из-за виталика, а из-за того, что крыша ( ментовско-прокурорская) рухнула.
На протесты под Ярославов град он выезжал. Успешно? Высотность убавили?
с Укрбудом просто "некрасиво"? Это зашквар покруче УКО и Элиты. Виталик наивный, даже не мог подумать о таком финале? Когда он приезжал на Шулявский мост и в "лучших" традициях беседовал о сроках сдачи , становилось противно. Спасал свою жо...А Микитась не приезжал.
Так что с масштабами страны? Кто не те и кто могли быть те?
Критикуя - ПРЕДЛАГАЙ. У вас возможно что то и делали по два раза, но такого, именно по паркам, не встречал. На оболони мало того, что Наталку из шашлычного угара вытащили, так за блокбастером начали тянуть новую зону отдыха, до этого там была свалка строймусора. Берег Иорданского уже даже частично привели в порядок. Говорить можно много о том, что сделал, а чего не сделал. Упрекают его по делу, что с постройкой школ и садиков не густо (совсем), но для Киева он сделал больше чем все бывшие меры вместе взятые. Кстати от земельного дерибана омели и черновецкого до сих пор шлейф стоит
ПС
По яросл граду. Опять Кличко виноват, что Сенной рынок снесли (при омельченко) Ох уж этот Кличко
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6390
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:46
Vadim V написав:
Шо то утихли страсти по мосту стеклянному , как он сейчас , ходить можно?
Самая толковая туристическая конструкция построенная за последние несколько лет (на втором месте театр на андреевском узвозе). Мост постоянно полон людей, это уже о чем то говорит. Все приезжие в восторге (своё фе не выразил никто из тех кого я туда водил) Все в восторге от туристического маршрута который стал возможным благодаря этому мосту.
НО наследующих выборах есть шанс выбрать крепких хозяйственников. В масштабах страны большинство своё фе выразили (теперь задача выжить), не удивлюсь если и масштабах города выразят.
Тем более ньюз ван и 112 прощупывают почву
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6390
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:51
hume написав: Vadim V написав:
Шо то утихли страсти по мосту стеклянному , как он сейчас , ходить можно?
Самая толковая туристическая конструкция построенная за последние несколько лет (на втором месте театр на андреевском узвозе). Мост постоянно полон людей, это уже о чем то говорит. Все приезжие в восторге (своё фе не выразил никто из тех кого я туда водил) Все в восторге от туристического маршрута который стал возможным благодаря этому мосту.
НО наследующих выборах есть шанс выбрать крепких хозяйственников. В масштабах страны большинство своё фе выразили (теперь задача выжить), не удивлюсь если и масштабах города выразят.
Тем более ньюз ван и 112 прощупывают почву
ясний перець, туристи важливіше аборигенів.
віват Вєталя!!! Дайте два
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18854
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|