Додано: Сер 29 кві, 2020 11:51

hume написав: Vadim V написав: Шо то утихли страсти по мосту стеклянному , как он сейчас , ходить можно? Шо то утихли страсти по мосту стеклянному , как он сейчас , ходить можно?

Самая толковая туристическая конструкция построенная за последние несколько лет (на втором месте театр на андреевском узвозе). Мост постоянно полон людей, это уже о чем то говорит. Все приезжие в восторге (своё фе не выразил никто из тех кого я туда водил) Все в восторге от туристического маршрута который стал возможным благодаря этому мосту.



НО наследующих выборах есть шанс выбрать крепких хозяйственников. В масштабах страны большинство своё фе выразили (теперь задача выжить), не удивлюсь если и масштабах города выразят.



ясний перець, туристи важливіше аборигенів.

віват Вєталя!!! Дайте два ясний перець, туристи важливіше аборигенів.віват Вєталя!!! Дайте два

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/