Додано: Сер 29 кві, 2020 11:37

Serg-ik написав: Делать парки. по три года подряд и через два переделывать.

У Вас виталик над головой кулак держит, котлету баксов или пистолет?

УКО завалился, скорее всего, не из-за виталика, а из-за того, что крыша ( ментовско-прокурорская) рухнула.

На протесты под Ярославов град он выезжал. Успешно? Высотность убавили?

с Укрбудом просто "некрасиво"? Это зашквар покруче УКО и Элиты. Виталик наивный, даже не мог подумать о таком финале? Когда он приезжал на Шулявский мост и в "лучших" традициях беседовал о сроках сдачи , становилось противно. Спасал свою жо...А Микитась не приезжал.

Так что с масштабами страны? Кто не те и кто могли быть те? Делать парки. по три года подряд и через два переделывать.У Вас виталик над головой кулак держит, котлету баксов или пистолет?УКО завалился, скорее всего, не из-за виталика, а из-за того, что крыша ( ментовско-прокурорская) рухнула.На протесты под Ярославов град он выезжал. Успешно? Высотность убавили?с Укрбудом просто "некрасиво"? Это зашквар покруче УКО и Элиты. Виталик наивный, даже не мог подумать о таком финале? Когда он приезжал на Шулявский мост и в "лучших" традициях беседовал о сроках сдачи , становилось противно. Спасал свою жо...А Микитась не приезжал.Так что с масштабами страны? Кто не те и кто могли быть те?

Критикуя - ПРЕДЛАГАЙ. У вас возможно что то и делали по два раза, но такого, именно по паркам, не встречал. На оболони мало того, что Наталку из шашлычного угара вытащили, так за блокбастером начали тянуть новую зону отдыха, до этого там была свалка строймусора. Берег Иорданского уже даже частично привели в порядок. Говорить можно много о том, что сделал, а чего не сделал. Упрекают его по делу, что с постройкой школ и садиков не густо (совсем), но для Киева он сделал больше чем все бывшие меры вместе взятые. Кстати от земельного дерибана омели и черновецкого до сих пор шлейф стоитПСПо яросл граду. Опять Кличко виноват, что Сенной рынок снесли (при омельченко) Ох уж этот Кличко