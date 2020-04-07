Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав: Все приезжие в восторге (своё фе не выразил никто из тех кого я туда водил) Все в восторге от туристического маршрута который стал возможным благодаря этому мосту.
НО наследующих выборах есть шанс выбрать крепких хозяйственников. В масштабах страны большинство своё фе выразили (теперь задача выжить), не удивлюсь если и масштабах города выразят.
Тем более ньюз ван и 112 прощупывают почву
Ну авторские права на проект и стоимость моста то такое, можно пренебречь ради восторга приезжих. Тем более город не парализовывали, как с Шулявским, который до сих пор никак не введут в эксплуатацию.
Но если перед выборами еще пожечь чуток ларьков как на Южном ЖД и посносить МАФов по ночам, то у Витальки шансы резко возрастут. Правда ему на пятки интеллектуал Коля наступает - с этим нужно что-то делать, да.
Коллеги, в семье есть мысли улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в столичном новострое. Т.е., не для перепродажи, а для себя.
Нужна моя помощь, а я сам в бетонной теме не силен. Можете посоветовать – с чего начинать? Каких застройщиков можно рассматривать, каких – не нужно, на что обращать внимание при выборе застройщика и объекта, по какой схеме покупать, и т.д. Интересует еще вариант рассрочки на первичке.
Т.к. только на начальном этапе изучения вопроса, то интересует абсолютно всё… Рассматривать планируется как первичку, так и новострой на вторичке уже с ремонтом.
Полистал немного ветку – вижу, люди в теме Есть и потенциальные кандидаты на покупку, и те, кто уже осчастливился , т.е. – есть люди, которые найдут, что посоветовать! Спасибо
Причини зрозумілі. Дійсно вони є. Не зрозуміло чому Ви з них радієте. Це ж Ваше життя. І воно проходить. Нагадує ура, ногу відірвало. На один кросівок менше купляти...
Не смотря на то, что я несколько раз акцентировал, что именно меня радует, а что нет, вы себе как загрузили ещё с первым вопросом план беседы, так и не стали ничего менять. Ещё раз , будьте внимательны. Это все уже случилось (в вашем примере - оторвало ногу). И это уже произошло, и происходит, вне зависимости от наших оценок этому. Но вот следствие - это удешевление недвиги, почему не должно радовать возможного кандидата на покупку? В народном творчестве это звучит как "нет худа без добра".
Все логічно. Знизиться в 2 рази. Купите. Як оцінюєте, через скільки років відросте нога? Можливо не треба купляти кросівки?
Коллеги, в семье есть мысли улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в столичном новострое. Т.е., не для перепродажи, а для себя.
Нужна моя помощь, а я сам в бетонной теме не силен. Можете посоветовать – с чего начинать? Каких застройщиков можно рассматривать, каких – не нужно, на что обращать внимание при выборе застройщика и объекта, по какой схеме покупать, и т.д. Интересует еще вариант рассрочки на первичке.
Т.к. только на начальном этапе изучения вопроса, то интересует абсолютно всё… Рассматривать планируется как первичку, так и новострой на вторичке уже с ремонтом.
Полистал немного ветку – вижу, люди в теме Есть и потенциальные кандидаты на покупку, и те, кто уже осчастливился , т.е. – есть люди, которые найдут, что посоветовать! Спасибо
Покупайте либо вторичку (новострой в смысле, но введённые в экспл, либо у таких застройщиков типа КАН). Ремонт делайте сами, так как то, что на продажу с ремонтом может потом дорого обойтись в переделке
Может хватит этого "украинского и православного" нытья? Кто отнёс 200 кило в недостроенное? При каком президенте это случилось? Обаме или Нетаньяху? С универа вспомнилось коронное,мол спорим между собой и говорим:выиграет например Ливерпуль у ПСЖ,но все отвечают,если так уверен,то ты знаешь как поставить,проголосуй деньгами за свои слова,а не просто звизди просто так. Так кто проголосовал за Зе котлеткой в 200 кило?
Фейлис,когда будешь всё стирать,то может пора политику\нытьё убирать с ветки? Тем более не в контексте,а просто стоны нытика,который так же занёс все свои пожитки и доверил этому же строю и президенту,а теперь узбагоится не может,что наделал,опять МБА рулит на полтосик или соточку?
По Кличку,а когда начнут строить школы,садики,метро,связывать пригороды городским и доступным транспортом,решать вопрос с пробками,парковками,с питьевой водой в кранах? Или только турники в 2 единицы и несколько парков на весь город,это самые важные проблемы,всё остальное зашибись?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Может хватит этого "украинского и православного" нытья? Кто отнёс 200 кило в недостроенное? При каком президенте это случилось? Обаме или Нетаньяху? С универа вспомнилось коронное,мол спорим между собой и говорим:выиграет например Ливерпуль у ПСЖ,но все отвечают,если так уверен,то ты знаешь как поставить,проголосуй деньгами за свои слова,а не просто звизди просто так. Так кто проголосовал за Зе котлеткой в 200 кило?
Фейлис,когда будешь всё стирать,то может пора политику\нытьё убирать с ветки? Тем более не в контексте,а просто стоны нытика,который так же занёс все свои пожитки и доверил этому же строю и президенту,а теперь узбагоится не может,что наделал,опять МБА рулит на полтосик или соточку?
По Кличку,а когда начнут строить школы,садики,метро,связывать пригороды городским и доступным транспортом,решать вопрос с пробками,парковками,с питьевой водой в кранах? Или только турники в 2 единицы и несколько парков на весь город,это самые важные проблемы,всё остальное зашибись?
Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 29 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.