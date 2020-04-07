Додано: Сер 29 кві, 2020 12:15

Всем здравствуйте!Коллеги, в семье есть мысли улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в столичном новострое. Т.е., не для перепродажи, а для себя.Нужна моя помощь, а я сам в бетонной теме не силен. Можете посоветовать – с чего начинать? Каких застройщиков можно рассматривать, каких – не нужно, на что обращать внимание при выборе застройщика и объекта, по какой схеме покупать, и т.д. Интересует еще вариант рассрочки на первичке.Т.к. только на начальном этапе изучения вопроса, то интересует абсолютно всё… Рассматривать планируется как первичку, так и новострой на вторичке уже с ремонтом.Полистал немного ветку – вижу, люди в темеЕсть и потенциальные кандидаты на покупку, и те, кто уже осчастливился, т.е. – есть люди, которые найдут, что посоветовать! Спасибо