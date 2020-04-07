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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3732373337343735>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:06

  hume написав: Все приезжие в восторге (своё фе не выразил никто из тех кого я туда водил) Все в восторге от туристического маршрута который стал возможным благодаря этому мосту.

НО наследующих выборах есть шанс выбрать крепких хозяйственников. В масштабах страны большинство своё фе выразили (теперь задача выжить), не удивлюсь если и масштабах города выразят.

Тем более ньюз ван и 112 прощупывают почву


Ну авторские права на проект и стоимость моста то такое, можно пренебречь ради восторга приезжих. Тем более город не парализовывали, как с Шулявским, который до сих пор никак не введут в эксплуатацию.

Но если перед выборами еще пожечь чуток ларьков как на Южном ЖД и посносить МАФов по ночам, то у Витальки шансы резко возрастут. Правда ему на пятки интеллектуал Коля наступает - с этим нужно что-то делать, да.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:10

  PS4 написав:мое маленькое исследование: 1к с ремонтом возле метро в новом доме дешевле 80к не купить

Моё личное мнение: 1к с ремонтом возле метро в новом доме за 80к не продать.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:13

  airmax78 написав:
  hume написав:ПС
По яросл граду. Опять Кличко виноват, что Сенной рынок снесли (при омельченко) Ох уж этот Кличко :mrgreen:

Так по ЯГ - ж реально срезали 4 или даже 5 этажей. Свечка, выходящая на Воровского - 19 этажей, вместо стоящего в ОП макета в 24 этажа.

Нет времени выяснять, Серж сказал К. виноват - значит виноват
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:15

Всем здравствуйте!

Коллеги, в семье есть мысли улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в столичном новострое. Т.е., не для перепродажи, а для себя.

Нужна моя помощь, а я сам в бетонной теме не силен. Можете посоветовать – с чего начинать? Каких застройщиков можно рассматривать, каких – не нужно, на что обращать внимание при выборе застройщика и объекта, по какой схеме покупать, и т.д. Интересует еще вариант рассрочки на первичке.

Т.к. только на начальном этапе изучения вопроса, то интересует абсолютно всё… Рассматривать планируется как первичку, так и новострой на вторичке уже с ремонтом.

Полистал немного ветку – вижу, люди в теме :wink: Есть и потенциальные кандидаты на покупку, и те, кто уже осчастливился :D , т.е. – есть люди, которые найдут, что посоветовать! Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Первый ,
Причини зрозумілі. Дійсно вони є. Не зрозуміло чому Ви з них радієте.
Це ж Ваше життя. І воно проходить.
Нагадує ура, ногу відірвало.
На один кросівок менше купляти...

Не смотря на то, что я несколько раз акцентировал, что именно меня радует, а что нет, вы себе как загрузили ещё с первым вопросом план беседы, так и не стали ничего менять.
Ещё раз , будьте внимательны.
Это все уже случилось (в вашем примере - оторвало ногу). И это уже произошло, и происходит, вне зависимости от наших оценок этому.
Но вот следствие - это удешевление недвиги, почему не должно радовать возможного кандидата на покупку?
В народном творчестве это звучит как "нет худа без добра".


Все логічно.
Знизиться в 2 рази. Купите. Як оцінюєте, через скільки років відросте нога? Можливо не треба купляти кросівки?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:24

  la9 написав:Всем здравствуйте!

Коллеги, в семье есть мысли улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в столичном новострое. Т.е., не для перепродажи, а для себя.

Нужна моя помощь, а я сам в бетонной теме не силен. Можете посоветовать – с чего начинать? Каких застройщиков можно рассматривать, каких – не нужно, на что обращать внимание при выборе застройщика и объекта, по какой схеме покупать, и т.д. Интересует еще вариант рассрочки на первичке.

Т.к. только на начальном этапе изучения вопроса, то интересует абсолютно всё… Рассматривать планируется как первичку, так и новострой на вторичке уже с ремонтом.

Полистал немного ветку – вижу, люди в теме :wink: Есть и потенциальные кандидаты на покупку, и те, кто уже осчастливился :D , т.е. – есть люди, которые найдут, что посоветовать! Спасибо

Покупайте либо вторичку (новострой в смысле, но введённые в экспл, либо у таких застройщиков типа КАН). Ремонт делайте сами, так как то, что на продажу с ремонтом может потом дорого обойтись в переделке
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:25

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:ПС
По яросл граду. Опять Кличко виноват, что Сенной рынок снесли (при омельченко) Ох уж этот Кличко :mrgreen:

Так по ЯГ - ж реально срезали 4 или даже 5 этажей. Свечка, выходящая на Воровского - 19 этажей, вместо стоящего в ОП макета в 24 этажа.

Нет времени выяснять, Серж сказал К. виноват - значит виноват

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Сколько реально построили любой может проехать - посчитать.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:34

  airmax78 написав: Мудрый, мудрый народ.


Может хватит этого "украинского и православного" нытья?
Кто отнёс 200 кило в недостроенное?
При каком президенте это случилось? Обаме или Нетаньяху?
С универа вспомнилось коронное,мол спорим между собой и говорим:выиграет например Ливерпуль у ПСЖ,но все отвечают,если так уверен,то ты знаешь как поставить,проголосуй деньгами за свои слова,а не просто звизди просто так.
Так кто проголосовал за Зе котлеткой в 200 кило?

Фейлис,когда будешь всё стирать,то может пора политику\нытьё убирать с ветки?
Тем более не в контексте,а просто стоны нытика,который так же занёс все свои пожитки и доверил этому же строю и президенту,а теперь узбагоится не может,что наделал,опять МБА рулит на полтосик или соточку?

По Кличку,а когда начнут строить школы,садики,метро,связывать пригороды городским и доступным транспортом,решать вопрос с пробками,парковками,с питьевой водой в кранах?
Или только турники в 2 единицы и несколько парков на весь город,это самые важные проблемы,всё остальное зашибись?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:34

  airmax78 написав:Сколько реально построили любой может проехать - посчитать.

Вопрос стоит иначе. Омельченко отдаёт сенной рынок под снос(культурное наследие, историческое место), при черновецком согласовывают проект, Кличко бьётся с этажностью.

Кто виноват - Кличко!
А ещё при нём мост устал. Кто постороил новый мост - Кличко.
Кто виноват - Кличко!

ПС
Правда чуть чуть не достроил :mrgreen:

ППс
Проезжал ЖК Сан франциско. Грусть печаль - 8 полос и экстакада
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:09

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Мудрый, мудрый народ.


Может хватит этого "украинского и православного" нытья?
Кто отнёс 200 кило в недостроенное?
При каком президенте это случилось? Обаме или Нетаньяху?
С универа вспомнилось коронное,мол спорим между собой и говорим:выиграет например Ливерпуль у ПСЖ,но все отвечают,если так уверен,то ты знаешь как поставить,проголосуй деньгами за свои слова,а не просто звизди просто так.
Так кто проголосовал за Зе котлеткой в 200 кило?

Фейлис,когда будешь всё стирать,то может пора политику\нытьё убирать с ветки?
Тем более не в контексте,а просто стоны нытика,который так же занёс все свои пожитки и доверил этому же строю и президенту,а теперь узбагоится не может,что наделал,опять МБА рулит на полтосик или соточку?

По Кличку,а когда начнут строить школы,садики,метро,связывать пригороды городским и доступным транспортом,решать вопрос с пробками,парковками,с питьевой водой в кранах?
Или только турники в 2 единицы и несколько парков на весь город,это самые важные проблемы,всё остальное зашибись?

Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 29 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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