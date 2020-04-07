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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:13
hume написав: airmax78 написав:
Сколько реально построили любой может проехать - посчитать.
Вопрос стоит иначе. Омельченко отдаёт сенной рынок под снос(культурное наследие, историческое место), при черновецком согласовывают проект, Кличко бьётся с этажностью.
Кто виноват - Кличко!
А ещё при нём мост устал. Кто постороил новый мост - Кличко.
Кто виноват - Кличко!
ПС
Правда чуть чуть не достроил
ППс
Проезжал ЖК Сан франциско. Грусть печаль - 8 полос и экстакада
І сам будинок просто капец як жахливо виглядає.
Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.
Ліміті приготуватися
Всім процвітання!
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:15
airmax78 написав:
При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт).
Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:16
hume написав:
ППс
Проезжал ЖК Сан франциско. Грусть печаль - 8 полос и экстакада
Вид на Golden Bridge который мы заслужили.
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airmax78
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:20
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт).
Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?
Я живу в съемном с 25 лет. Немного надоело, совсем чуть-чуть. Я бы и Ричмонд не продал, если бы не пара обстоятельств. Выходить в кэш можно из инвест недвиги, а не из той, в которой жить собрался.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:22
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт).
Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?
Я живу в съемном с 25 лет. Немного надоело, совсем чуть-чуть. Я бы и Ричмонд не продал, если бы не пара обстоятельств. Выходить в кэш можно из инвест недвиги, а не из той, в которой жить собрался.
Т.е. аргументы сугубо эмоциально-иррациональные?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:25
Рыба-сом написав: airmax78 написав: Рыба-сом написав:
Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?
Я живу в съемном с 25 лет. Немного надоело, совсем чуть-чуть. Я бы и Ричмонд не продал, если бы не пара обстоятельств. Выходить в кэш можно из инвест недвиги, а не из той, в которой жить собрался.
Т.е. аргументы сугубо эмоциально-иррациональные?
Аргументы сугубо связанные с ограниченностью времени пребывания в физическом теле на этой Земле.
P.S. Вам отдельное спасибо за преЗЕдента. Хорошо топили против шоколадного барыги.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:27
Первый написав:
Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.
Ліміті приготуватися
Резким критиком мера начал выступать евролаб. Подозреваю начал готовится
У павлина шансов 0. А вот евролаб сверкает интеллектом у медведчука на каналах, пенсам такое нравится. Ну и стандартно критикует за школы, сады, больницы. Выше, кстати, Сомик то же самое писал..
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